EverValue Coin (EVA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, EverValue Coin (EVA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

EverValue Coin (EVA) туралы ақпарат

EverValue Coin (EVA) is an innovative, deflationary cryptocurrency running on the Arbitrum One network. It has a unique and final issuance of 21 million tokens, designed to continuously appreciate against Bitcoin (BTC). The project uses a smart contract-backed burn vault to ensure that the price of EVA in BTC can only rise. EVA is backed by WBTC and profits generated from high-efficiency Bitcoin mining, making it a secure and profitable alternative for long-term BTC holders.

Ресми веб-сайт:
https://evervaluecoin.com/
Whitepaper:
https://evervaluecoin.com/white-paper/

EverValue Coin (EVA) токеномикасы мен бағасын талдау

EverValue Coin (EVA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 368.13M
$ 368.13M$ 368.13M
Жалпы қамтуы:
$ 18.76M
$ 18.76M$ 18.76M
Айналымдағы қамту:
$ 15.48M
$ 15.48M$ 15.48M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 446.31M
$ 446.31M$ 446.31M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 23.94
$ 23.94$ 23.94
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.17006
$ 0.17006$ 0.17006
Қазіргі баға:
$ 23.94
$ 23.94$ 23.94

EverValue Coin (EVA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

EverValue Coin (EVA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EVA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EVA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EVA токеномикасын түсінген болсаңыз, EVA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

EVA бағасының болжамы

EVA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің EVA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.