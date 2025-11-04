БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Eva AI Companion ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы EVA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. EVA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Eva AI Companion ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы EVA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. EVA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

EVA туралы толығырақ

EVA Баға туралы ақпарат

EVA деген не

EVA Ресми веб-сайт

EVA Токеномикасы

EVA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Eva AI Companion Логотип

Eva AI Companion Баға (EVA)

Листингтен жойылды

1 EVA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Eva AI Companion (EVA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:39:57 (UTC+8)

Eva AI Companion (EVA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-9.09%

-9.09%

Eva AI Companion (EVA) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде EVA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. EVA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, EVA соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -9.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Eva AI Companion (EVA) Нарықтық ақпарат

$ 6.56K
$ 6.56K$ 6.56K

--
----

$ 6.56K
$ 6.56K$ 6.56K

999.46M
999.46M 999.46M

999,463,031.105646
999,463,031.105646 999,463,031.105646

Eva AI Companion нарықтық капитализациясы $ 6.56K, тәуліктік сауда көлемі --. EVA айналымдағы мөлшері 999.46M, жалпы мөлшері 999463031.105646. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.56K.

Eva AI Companion (EVA) Баға тарихы USD

Бүгін, Eva AI Companion - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Eva AI Companion - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Eva AI Companion - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Eva AI Companion - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-34.92%
60 күн$ 0-27.28%
90 күн$ 0--

Eva AI Companion (EVA) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Eva AI Companion (EVA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Eva AI Companion Баға болжамы (USD)

Eva AI Companion (EVA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Eva AI Companion (EVA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Eva AI Companion.

Қазір Eva AI Companion баға болжамын тексеріңіз!

EVA - жергілікті валюталарға

Eva AI Companion (EVA) токеномикасы

Eva AI Companion (EVA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. EVA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Eva AI Companion (EVA) туралы басқа сұрақтар

Eva AI Companion (EVA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі EVA бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
EVA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
EVA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Eva AI Companion үшін нарықтық капитализация қандай?
EVA үшін нарықтық капитализация: $ 6.56K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
EVA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
EVA айналымдағы ұсынысы: 999.46M USD.
EVA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
EVA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) EVA бағасы қандай болды?
EVA 0 USD ATL бағасына жетті.
EVA үшін сауда көлемі қандай?
EVA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл EVA өседі ме?
EVA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін EVA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:39:57 (UTC+8)

Eva AI Companion (EVA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,312.98
$107,312.98$107,312.98

+1.48%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,635.17
$3,635.17$3,635.17

+1.28%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.96
$167.96$167.96

+0.73%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9496
$0.9496$0.9496

+0.83%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,312.98
$107,312.98$107,312.98

+1.48%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,635.17
$3,635.17$3,635.17

+1.28%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.96
$167.96$167.96

+0.73%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3453
$2.3453$2.3453

+0.78%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$999.17
$999.17$999.17

+1.93%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0699
$0.0699$0.0699

+39.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1630
$0.1630$0.1630

-45.66%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03986
$0.03986$0.03986

+298.60%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000094
$0.000094$0.000094

+327.27%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001783
$0.0000000000001783$0.0000000000001783

+78.30%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1374
$0.1374$0.1374

+48.06%