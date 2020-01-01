Euruka Tech (ERC-AI) токеномикасы
Euruka Tech (ERC-AI) туралы ақпарат
Euruka Tech AI is at the forefront of the cryptocurrency revolution, harnessing the immense power of artificial intelligence to transform the financial technology landscape. Our pioneering platform seamlessly integrates advanced AI algorithms with the robust security of blockchain technology, creating a unique ecosystem that offers innovative solutions for secure, efficient, and intelligent financial transactions. At Euruka Tech AI, we believe in the transformative potential of AI and blockchain to redefine the way digital assets are managed and exchanged. Our AI-driven trading systems are designed to analyze vast amounts of market data in real-time, providing users with insightful predictions and optimal trading strategies. This ensures that our users can make informed decisions and maximize their investment returns. Our intelligent smart contracts automate complex financial processes, reducing the need for intermediaries and minimizing the risk of human error. These self-executing contracts are transparent, tamper-proof, and enforceable, ensuring that all parties fulfill their obligations seamlessly. Moreover, our predictive analytics tools leverage machine learning to forecast market trends, identify emerging opportunities, and assess risks with unprecedented accuracy. This empowers our users to stay ahead of the curve and navigate the volatile cryptocurrency market with confidence. To complement our advanced AI capabilities, Euruka Tech AI offers a secure digital wallet that prioritizes the safety and privacy of your digital assets. Our wallet employs state-of-the-art encryption and multi-factor authentication to protect against unauthorized access, ensuring that your funds are always secure.
Euruka Tech (ERC-AI) токеномикасы мен бағасын талдау
Euruka Tech (ERC-AI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Euruka Tech (ERC-AI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Euruka Tech (ERC-AI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ERC-AI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ERC-AI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ERC-AI токеномикасын түсінген болсаңыз, ERC-AI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
ERC-AI бағасының болжамы
ERC-AI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ERC-AI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.