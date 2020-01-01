Euphoria (EUPH) токеномикасы
Euphoria (EUPH) туралы ақпарат
Euphoria - AI-Powered Meme Token Launcher on Telegram
Euphoria isn’t just another token—it’s a community for meme lovers, hype seekers, and people who love risk. With AI and our easy Telegram token launcher, creating your own token has never been simpler!
Why Euphoria?
Our platform helps you launch tokens and bundles easily on Uniswap V2, Uniswap V3, and Solana with AI support at every step. We make token creation simple, fast, and community-focused.
Key Features
🔸 AI-Driven Token Launches: Easily deploy tokens on Uniswap V2/V3 and Solana with AI handling the tricky stuff. 🔸 Uniswap V2 Bundles: Get everything you need for a smooth launch—LP lock, tax contracts, and AI support. 🔸 Solana Launches: PumpFun bundles with custom tickers and social media integration powered by AI. 🔸 Uniswap V3: Launch without upfront liquidity—dynamic LP generated by real user activity. 🔸 AI Chatbot: Launch right from Telegram, with AI-generated memes and tips to engage your community. 🔸 LP Rewards: Earn LP rewards and let $EUPH fuel buybacks and liquidity. 🔸 Self-Learning AI: Our AI gets smarter with every launch, optimizing for what memes really work.
Euphoria (EUPH) токеномикасы мен бағасын талдау
Euphoria (EUPH) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Euphoria (EUPH) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Euphoria (EUPH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын EUPH токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша EUPH токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз EUPH токеномикасын түсінген болсаңыз, EUPH токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
EUPH бағасының болжамы
EUPH қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің EUPH бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.