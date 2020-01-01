ETHPlus (ETH+) токеномикасы

ETHPlus (ETH+) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, ETHPlus (ETH+) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
ETHPlus (ETH+) туралы ақпарат

ETH+ is a diversified LSD index launched on Reserve Protocol. It's purpose is to be Ethereum's safety yield index, earning from a collateral basket of Lido, Rocket, and staked Frax ETH.

Ресми веб-сайт:
https://app.reserve.org/ethereum/token/0xe72b141df173b999ae7c1adcbf60cc9833ce56a8/overview
Whitepaper:
https://forum.reserve.org/t/rfc-introducing-eth/386

ETHPlus (ETH+) токеномикасы мен бағасын талдау

ETHPlus (ETH+) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 347.15M
$ 347.15M$ 347.15M
Жалпы қамтуы:
$ 76.70K
$ 76.70K$ 76.70K
Айналымдағы қамту:
$ 76.70K
$ 76.70K$ 76.70K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 347.15M
$ 347.15M$ 347.15M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 5,150.57
$ 5,150.57$ 5,150.57
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 1,461.53
$ 1,461.53$ 1,461.53
Қазіргі баға:
$ 4,524.71
$ 4,524.71$ 4,524.71

ETHPlus (ETH+) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

ETHPlus (ETH+) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ETH+ токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ETH+ токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ETH+ токеномикасын түсінген болсаңыз, ETH+ токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

ETH+ бағасының болжамы

ETH+ қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ETH+ бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.