БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Etherex Liquid Staking Token ағымдағы бағасы: 0.144709 USD. Нақты уақыттағы REX33-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. REX33 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Etherex Liquid Staking Token ағымдағы бағасы: 0.144709 USD. Нақты уақыттағы REX33-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. REX33 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

REX33 туралы толығырақ

REX33 Баға туралы ақпарат

REX33 деген не

REX33 Ресми веб-сайт

REX33 Токеномикасы

REX33 Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Etherex Liquid Staking Token Логотип

Etherex Liquid Staking Token Баға (REX33)

Листингтен жойылды

1 REX33-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.144721
$0.144721$0.144721
-11.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Etherex Liquid Staking Token (REX33) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:01:40 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.142955
$ 0.142955$ 0.142955
24 сағаттық төмен
$ 0.167548
$ 0.167548$ 0.167548
24 сағаттық жоғары

$ 0.142955
$ 0.142955$ 0.142955

$ 0.167548
$ 0.167548$ 0.167548

$ 0.583351
$ 0.583351$ 0.583351

$ 0.142955
$ 0.142955$ 0.142955

+1.10%

-11.64%

-32.66%

-32.66%

Etherex Liquid Staking Token (REX33) нақты уақыттағы баға $0.144709. Соңғы 24 сағат ішінде REX33 мен $ 0.142955 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.167548 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. REX33 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.583351, ал ең төменгісі — $ 0.142955.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, REX33 соңғы бір сағатта +1.10% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.64%, ал соңғы 7 күнде -32.66% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Нарықтық ақпарат

$ 12.56M
$ 12.56M$ 12.56M

--
----

$ 12.56M
$ 12.56M$ 12.56M

86.82M
86.82M 86.82M

86,816,221.57236275
86,816,221.57236275 86,816,221.57236275

Etherex Liquid Staking Token нарықтық капитализациясы $ 12.56M, тәуліктік сауда көлемі --. REX33 айналымдағы мөлшері 86.82M, жалпы мөлшері 86816221.57236275. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 12.56M.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Баға тарихы USD

Бүгін, Etherex Liquid Staking Token - USD баға өзгерісі $ -0.0190793702253986 болды.
Соңғы 30 күнде Etherex Liquid Staking Token - USD баға өзгерісі $ -0.0907060901 болды.
Соңғы 60 күнде Etherex Liquid Staking Token - USD баға өзгерісі $ -0.0969823076 болды.
Соңғы 90 күнде Etherex Liquid Staking Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0190793702253986-11.64%
30 күн$ -0.0907060901-62.68%
60 күн$ -0.0969823076-67.01%
90 күн$ 0--

Etherex Liquid Staking Token (REX33) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Ресурс

Ресми веб-сайт

Etherex Liquid Staking Token Баға болжамы (USD)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Etherex Liquid Staking Token (REX33) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Etherex Liquid Staking Token.

Қазір Etherex Liquid Staking Token баға болжамын тексеріңіз!

REX33 - жергілікті валюталарға

Etherex Liquid Staking Token (REX33) токеномикасы

Etherex Liquid Staking Token (REX33) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. REX33 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Etherex Liquid Staking Token (REX33) туралы басқа сұрақтар

Etherex Liquid Staking Token (REX33) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі REX33 бағасы — 0.144709 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
REX33-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
REX33-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.144709. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Etherex Liquid Staking Token үшін нарықтық капитализация қандай?
REX33 үшін нарықтық капитализация: $ 12.56M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
REX33 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
REX33 айналымдағы ұсынысы: 86.82M USD.
REX33 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
REX33 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.583351 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) REX33 бағасы қандай болды?
REX33 0.142955 USD ATL бағасына жетті.
REX33 үшін сауда көлемі қандай?
REX33 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл REX33 өседі ме?
REX33 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін REX33 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:01:40 (UTC+8)

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,615.41
$106,615.41$106,615.41

+0.82%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,615.69
$3,615.69$3,615.69

+0.74%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.20
$168.20$168.20

+0.87%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9702
$0.9702$0.9702

+3.02%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,615.41
$106,615.41$106,615.41

+0.82%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,615.69
$3,615.69$3,615.69

+0.74%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.20
$168.20$168.20

+0.87%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3710
$2.3710$2.3710

+1.89%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$996.38
$996.38$996.38

+1.65%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0793
$0.0793$0.0793

+58.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06360
$0.06360$0.06360

+536.00%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002460
$0.0000000000002460$0.0000000000002460

+146.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008831
$0.0000008831$0.0000008831

+121.77%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000272
$0.0000272$0.0000272

+107.63%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000048
$0.000048$0.000048

+118.18%