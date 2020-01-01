Ethereum Origins (LAPUTA) токеномикасы
Ethereum Origins (LAPUTA) туралы ақпарат
"Laputa : Castle in the Sky" is the source of inspiration of @VitalikButerin for the creation of Ethereum Brought to life! The CTO team is striving to get the word out on all social media crypto platforms in a fun and educational way. Ethereum and the Castle on the Hill: A Conceptual Exploration Disclaimer: While there isn't a direct, documented connection between Ethereum and the song "Castle on the Hill" by Ed Sheeran, there are intriguing parallels that can be drawn between the themes of the song and the philosophy behind Ethereum. Key Themes in "Castle on the Hill"
- Nostalgia and longing: The song reflects on a simpler time, a "castle on the hill," often associated with childhood innocence and security.
- Change and loss: The singer confronts the challenges of growing up and the inevitable changes that accompany it.
- Resilience and perseverance: Despite the challenges, there's a determination to overcome adversity and hold onto cherished memories. Parallels with Ethereum
- Decentralization and Community: Ethereum's blockchain technology fosters a decentralized community, much like the "castle on the hill" representing a close-knit community. Both Ethereum and the movie Castle on the hill seek to break free from traditional constraints and embrace innovation. Ethereum's underlying technology aims to be resilient against attacks and provide a secure foundation for decentralized applications, much like the castle symbolizing a place of safety and security. Ethereum, as a pioneer in this space, strives to build a platform that upholds these ideals, even as it faces challenges and evolves.
Ethereum Origins (LAPUTA) токеномикасы мен бағасын талдау
Ethereum Origins (LAPUTA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Ethereum Origins (LAPUTA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Ethereum Origins (LAPUTA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын LAPUTA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша LAPUTA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз LAPUTA токеномикасын түсінген болсаңыз, LAPUTA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.