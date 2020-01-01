Ethena Staked USDe (SUSDE) токеномикасы

Ethena Staked USDe (SUSDE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Ethena Staked USDe (SUSDE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Ethena Staked USDe (SUSDE) туралы ақпарат

Ресми веб-сайт:
https://app.ethena.fi/
Whitepaper:
https://ethena-labs.gitbook.io/

Ethena Staked USDe (SUSDE) токеномикасы мен бағасын талдау

Ethena Staked USDe (SUSDE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 5.71B
$ 5.71B$ 5.71B
Жалпы қамтуы:
$ 4.78B
$ 4.78B$ 4.78B
Айналымдағы қамту:
$ 4.78B
$ 4.78B$ 4.78B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 5.71B
$ 5.71B$ 5.71B
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.29
$ 1.29$ 1.29
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
Қазіргі баға:
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

Ethena Staked USDe (SUSDE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Ethena Staked USDe (SUSDE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SUSDE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SUSDE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SUSDE токеномикасын түсінген болсаңыз, SUSDE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SUSDE бағасының болжамы

SUSDE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SUSDE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.