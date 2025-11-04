БиржаDEX+
ETH Strategy ағымдағы бағасы: 0.487552 USD. Нақты уақыттағы STRAT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STRAT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

STRAT туралы толығырақ

STRAT Баға туралы ақпарат

STRAT деген не

STRAT Ресми веб-сайт

STRAT Токеномикасы

STRAT Баға болжамы

ETH Strategy Логотип

ETH Strategy Баға (STRAT)

Листингтен жойылды

1 STRAT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.487552
-8.10%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
ETH Strategy (STRAT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:01:33 (UTC+8)

ETH Strategy (STRAT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.483568
24 сағаттық төмен
$ 0.53097
24 сағаттық жоғары

$ 0.483568
$ 0.53097
$ 0.875668
$ 0.483568
+0.64%

-8.13%

-19.82%

-19.82%

ETH Strategy (STRAT) нақты уақыттағы баға $0.487552. Соңғы 24 сағат ішінде STRAT мен $ 0.483568 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.53097 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. STRAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.875668, ал ең төменгісі — $ 0.483568.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, STRAT соңғы бір сағатта +0.64% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.13%, ал соңғы 7 күнде -19.82% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ETH Strategy (STRAT) Нарықтық ақпарат

$ 1.20M
--
$ 57.92M
2.45M
118,872,218.6093638
ETH Strategy нарықтық капитализациясы $ 1.20M, тәуліктік сауда көлемі --. STRAT айналымдағы мөлшері 2.45M, жалпы мөлшері 118872218.6093638. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 57.92M.

ETH Strategy (STRAT) Баға тарихы USD

Бүгін, ETH Strategy - USD баға өзгерісі $ -0.0431683171324422 болды.
Соңғы 30 күнде ETH Strategy - USD баға өзгерісі $ -0.1522729719 болды.
Соңғы 60 күнде ETH Strategy - USD баға өзгерісі $ -0.1639637863 болды.
Соңғы 90 күнде ETH Strategy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0431683171324422-8.13%
30 күн$ -0.1522729719-31.23%
60 күн$ -0.1639637863-33.63%
90 күн$ 0--

ETH Strategy (STRAT) деген не

We're a treasury strategy with a continually expanding pool of ETH. ETH grows through long-term convertible debt, with ETH treasury growth outstriping STRAT supply growth, leading to accretive dilution.

The ETH in the ETH Strategy treasury is deployed between various staking services and into a STRAT/ETH borrow lend. In this way the ETH is constantly earning yield.

STRAT mechanics are designed to autonoumously control the level of debt in the system, by reducing the value of the call options as debt increases. This ensures that the protocol as a whole has strong risk fundamentals.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ETH Strategy (STRAT) Ресурс

Ресми веб-сайт

ETH Strategy Баға болжамы (USD)

ETH Strategy (STRAT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ETH Strategy (STRAT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ETH Strategy.

Қазір ETH Strategy баға болжамын тексеріңіз!

STRAT - жергілікті валюталарға

ETH Strategy (STRAT) токеномикасы

ETH Strategy (STRAT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. STRAT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ETH Strategy (STRAT) туралы басқа сұрақтар

ETH Strategy (STRAT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі STRAT бағасы — 0.487552 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
STRAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
STRAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.487552. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ETH Strategy үшін нарықтық капитализация қандай?
STRAT үшін нарықтық капитализация: $ 1.20M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
STRAT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
STRAT айналымдағы ұсынысы: 2.45M USD.
STRAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
STRAT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.875668 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) STRAT бағасы қандай болды?
STRAT 0.483568 USD ATL бағасына жетті.
STRAT үшін сауда көлемі қандай?
STRAT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл STRAT өседі ме?
STRAT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін STRAT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:01:33 (UTC+8)

