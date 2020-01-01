ETF Rocks (ETF) токеномикасы

ETF Rocks (ETF) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, ETF Rocks (ETF) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

ETF Rocks (ETF) туралы ақпарат

ETF Rocks is aiming to revolutionize the way we access news. We're building a community-driven news aggregation system that promotes transparency and democratic access to information. Our unique $ETF token engages the community in this process. As we navigate the information age, our system streamlines vast data, enabling the community to identify essential content. Our whitepaper is available on our website etf.rocks/whitepaper for deeper info on our vision. Our team is based in Switzerland, Singapore, Rwanda, Latvia, North Macedonia and Uruguay. We are 7 young lads entrepreneur from 30 to 38yo working to make this live.

Ресми веб-сайт:
https://etf.rocks
Whitepaper:
https://etf.rocks/whitepaper

ETF Rocks (ETF) токеномикасы мен бағасын талдау

ETF Rocks (ETF) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 18.03K
Жалпы қамтуы:
$ 1.62B
Айналымдағы қамту:
$ 1.62B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 18.03K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
ETF Rocks (ETF) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

ETF Rocks (ETF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ETF токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ETF токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ETF токеномикасын түсінген болсаңыз, ETF токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

ETF бағасының болжамы

ETF қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ETF бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.