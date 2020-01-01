Eternals (ETER) токеномикасы
Eternals (ETER) туралы ақпарат
Eternals is a gaming ecosystem that aims to unite multiple game worlds into a single, ever-expanding multiverse. Its purpose is to empower studios and publishers to transform creative ideas into interconnected gaming universes, leveraging Web3 tools like blockchain for extended game lifecycles and community-owned intellectual properties. The platform functions as a bridge between creators and players, delivering immersive, dynamic experiences that transcend traditional gaming. Its utility lies in fostering innovation, enabling profit through revenue generation (millions in six months), and building a loyal community (thousands of users). By integrating creativity, community ownership, and profitability, Eternals seeks to redefine gaming as a collaborative, evolving adventure.
Eternals (ETER) токеномикасы мен бағасын талдау
Eternals (ETER) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Eternals (ETER) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Eternals (ETER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ETER токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ETER токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ETER токеномикасын түсінген болсаңыз, ETER токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.