ESV Capital ағымдағы бағасы: 0.00793335 USD. Нақты уақыттағы ESVC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ESVC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ESVC туралы толығырақ

ESVC Баға туралы ақпарат

ESVC деген не

ESVC Ресми веб-сайт

ESVC Токеномикасы

ESVC Баға болжамы

ESV Capital Логотип

ESV Capital Баға (ESVC)

Листингтен жойылды

1 ESVC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00793335
-6.50%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
ESV Capital (ESVC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:01:26 (UTC+8)

ESV Capital (ESVC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00783959
24 сағаттық төмен
$ 0.00857816
24 сағаттық жоғары

$ 0.00783959
$ 0.00857816
$ 0.193934
$ 0.00539879
-0.75%

-6.51%

-39.64%

-39.64%

ESV Capital (ESVC) нақты уақыттағы баға $0.00793335. Соңғы 24 сағат ішінде ESVC мен $ 0.00783959 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00857816 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ESVC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.193934, ал ең төменгісі — $ 0.00539879.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ESVC соңғы бір сағатта -0.75% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.51%, ал соңғы 7 күнде -39.64% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ESV Capital (ESVC) Нарықтық ақпарат

$ 799.27K
--
$ 799.27K
100.00M
99,999,917.859929
ESV Capital нарықтық капитализациясы $ 799.27K, тәуліктік сауда көлемі --. ESVC айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 99999917.859929. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 799.27K.

ESV Capital (ESVC) Баға тарихы USD

Бүгін, ESV Capital - USD баға өзгерісі $ -0.000552738551833935 болды.
Соңғы 30 күнде ESV Capital - USD баға өзгерісі $ -0.0065025885 болды.
Соңғы 60 күнде ESV Capital - USD баға өзгерісі $ -0.0071301157 болды.
Соңғы 90 күнде ESV Capital - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000552738551833935-6.51%
30 күн$ -0.0065025885-81.96%
60 күн$ -0.0071301157-89.87%
90 күн$ 0--

ESV Capital (ESVC) деген не

ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ESV Capital (ESVC) Ресурс

Ресми веб-сайт

ESV Capital Баға болжамы (USD)

ESV Capital (ESVC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ESV Capital (ESVC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ESV Capital.

Қазір ESV Capital баға болжамын тексеріңіз!

ESVC - жергілікті валюталарға

ESV Capital (ESVC) токеномикасы

ESV Capital (ESVC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ESVC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ESV Capital (ESVC) туралы басқа сұрақтар

ESV Capital (ESVC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ESVC бағасы — 0.00793335 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ESVC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ESVC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00793335. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ESV Capital үшін нарықтық капитализация қандай?
ESVC үшін нарықтық капитализация: $ 799.27K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ESVC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ESVC айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
ESVC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ESVC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.193934 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ESVC бағасы қандай болды?
ESVC 0.00539879 USD ATL бағасына жетті.
ESVC үшін сауда көлемі қандай?
ESVC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ESVC өседі ме?
ESVC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ESVC баға болжамын қарап көріңіз.
ESV Capital (ESVC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

