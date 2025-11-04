ESV Capital Баға (ESVC)
-0.75%
-6.51%
-39.64%
-39.64%
ESV Capital (ESVC) нақты уақыттағы баға $0.00793335. Соңғы 24 сағат ішінде ESVC мен $ 0.00783959 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00857816 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ESVC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.193934, ал ең төменгісі — $ 0.00539879.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ESVC соңғы бір сағатта -0.75% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.51%, ал соңғы 7 күнде -39.64% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
ESV Capital нарықтық капитализациясы $ 799.27K, тәуліктік сауда көлемі --. ESVC айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 99999917.859929. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 799.27K.
Бүгін, ESV Capital - USD баға өзгерісі $ -0.000552738551833935 болды.
Соңғы 30 күнде ESV Capital - USD баға өзгерісі $ -0.0065025885 болды.
Соңғы 60 күнде ESV Capital - USD баға өзгерісі $ -0.0071301157 болды.
Соңғы 90 күнде ESV Capital - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.000552738551833935
|-6.51%
|30 күн
|$ -0.0065025885
|-81.96%
|60 күн
|$ -0.0071301157
|-89.87%
|90 күн
|$ 0
|--
ESVC Capital is not just an investment. It’s the engine. All Tradehouse BOT subscription revenue flows into the ESVC on-chain treasury. Every trade is a proof of utility, not hype Your trading journey with us is just the beginning. Stake ESVC to earn daily Reward and unlock the chance to pitch your own startup ideas for funding. We reinvest a portion of our platform’s profit to support bold solutions from our staking community No Stop Loss: Designed for long-term compounding growth over 1,000 trades. AI-Powered, Hands-Free Trading: Simply connect your Binance account, pay a one-time entry fee, and let the bot trade on your behalf.
ESV Capital (ESVC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ESV Capital (ESVC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ESV Capital.
Қазір ESV Capital баға болжамын тексеріңіз!
ESV Capital (ESVC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ESVC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
