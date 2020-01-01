Escaped Lab Monkeys (MONKEY) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Escaped Lab Monkeys (MONKEY) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Escaped Lab Monkeys (MONKEY) туралы ақпарат

Forty-three rhesus monkeys escaped from Alpha Genesis in Yemassee, SC, after an employee error. The young monkeys are being located using thermal cameras and baited traps. Alpha Genesis, known for primate research, has faced previous escapes. The community is urged to report sightings to 911. The situation has sparked varied responses, from concern over potential chaos to sympathy for the monkeys' escape. Residents are encouraged to be on the lookout for these escaped primates, known for their clever antics. Secure your homes, report any sightings to 911, and avoid direct contact. 🐒🍌

Ресми веб-сайт:
https://escapedmonkeys.com

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) токеномикасы мен бағасын талдау

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 30.53K
$ 30.53K
Жалпы қамтуы:
$ 932.94M
$ 932.94M
Айналымдағы қамту:
$ 932.94M
$ 932.94M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 30.53K
$ 30.53K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00736887
$ 0.00736887
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Escaped Lab Monkeys (MONKEY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын MONKEY токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша MONKEY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз MONKEY токеномикасын түсінген болсаңыз, MONKEY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

MONKEY бағасының болжамы

MONKEY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің MONKEY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.