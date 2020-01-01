Erol Musk (EROL) токеномикасы

Erol Musk (EROL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Erol Musk (EROL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Erol Musk (EROL) туралы ақпарат

EROL is a community-driven memecoin inspired by Erol Musk, a fictional character on a mission to build a new life on Mars. Built on the Avalanche blockchain, it aims to bring fun and engagement to the crypto space. The project focuses on creating a vibrant community through humor, creativity, and Mars-themed initiatives, offering a unique and entertaining experience for token holders and enthusiasts alike.

Ресми веб-сайт:
https://www.erolmusk.com

Erol Musk (EROL) токеномикасы мен бағасын талдау

Erol Musk (EROL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 164.42K
$ 164.42K$ 164.42K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 164.42K
$ 164.42K$ 164.42K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00016442
$ 0.00016442$ 0.00016442

Erol Musk (EROL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Erol Musk (EROL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EROL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EROL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EROL токеномикасын түсінген болсаңыз, EROL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

EROL бағасының болжамы

EROL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің EROL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.