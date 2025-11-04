БиржаDEX+
Eris Amplified Luna ағымдағы бағасы: 0.146747 USD. Нақты уақыттағы AMPLUNA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AMPLUNA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Eris Amplified Luna Баға (AMPLUNA)

1 AMPLUNA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.146746
$0.146746
-10.70%1D
USD
Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.146746
$ 0.146746
24 сағаттық төмен
$ 0.168816
$ 0.168816
24 сағаттық жоғары

$ 0.146746
$ 0.146746

$ 0.168816
$ 0.168816

$ 4.1
$ 4.1

$ 0.07169
$ 0.07169

-2.34%

-10.50%

-18.45%

-18.45%

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) нақты уақыттағы баға $0.146747. Соңғы 24 сағат ішінде AMPLUNA мен $ 0.146746 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.168816 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AMPLUNA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 4.1, ал ең төменгісі — $ 0.07169.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AMPLUNA соңғы бір сағатта -2.34% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.50%, ал соңғы 7 күнде -18.45% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Нарықтық ақпарат

$ 437.84K
$ 437.84K

--
--

$ 437.84K
$ 437.84K

2.99M
2.99M

2,990,838.051835
2,990,838.051835

Eris Amplified Luna нарықтық капитализациясы $ 437.84K, тәуліктік сауда көлемі --. AMPLUNA айналымдағы мөлшері 2.99M, жалпы мөлшері 2990838.051835. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 437.84K.

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Баға тарихы USD

Бүгін, Eris Amplified Luna - USD баға өзгерісі $ -0.0172288640178488 болды.
Соңғы 30 күнде Eris Amplified Luna - USD баға өзгерісі $ -0.0601881940 болды.
Соңғы 60 күнде Eris Amplified Luna - USD баға өзгерісі $ -0.0998510318 болды.
Соңғы 90 күнде Eris Amplified Luna - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0172288640178488-10.50%
30 күн$ -0.0601881940-41.01%
60 күн$ -0.0998510318-68.04%
90 күн$ 0--

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Eris Amplified Luna Баға болжамы (USD)

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Eris Amplified Luna (AMPLUNA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Eris Amplified Luna.

Қазір Eris Amplified Luna баға болжамын тексеріңіз!

AMPLUNA - жергілікті валюталарға

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) токеномикасы

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AMPLUNA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Eris Amplified Luna (AMPLUNA) туралы басқа сұрақтар

Eris Amplified Luna (AMPLUNA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AMPLUNA бағасы — 0.146747 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AMPLUNA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AMPLUNA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.146747. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Eris Amplified Luna үшін нарықтық капитализация қандай?
AMPLUNA үшін нарықтық капитализация: $ 437.84K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AMPLUNA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AMPLUNA айналымдағы ұсынысы: 2.99M USD.
AMPLUNA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AMPLUNA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 4.1 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AMPLUNA бағасы қандай болды?
AMPLUNA 0.07169 USD ATL бағасына жетті.
AMPLUNA үшін сауда көлемі қандай?
AMPLUNA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AMPLUNA өседі ме?
AMPLUNA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AMPLUNA баға болжамын қарап көріңіз.
Eris Amplified Luna (AMPLUNA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

