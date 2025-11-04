БиржаDEX+
EquitEdge ағымдағы бағасы: 0.05005 USD. Нақты уақыттағы EEG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. EEG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

EEG туралы толығырақ

EEG Баға туралы ақпарат

EEG деген не

EEG Whitepaper

EEG Ресми веб-сайт

EEG Токеномикасы

EEG Баға болжамы

EquitEdge Баға (EEG)

1 EEG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.05005
$0.05005$0.05005
0.00%1D
USD
EquitEdge (EEG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:01:19 (UTC+8)

EquitEdge (EEG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005
24 сағаттық төмен
$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005
24 сағаттық жоғары

$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005

$ 0.05005
$ 0.05005$ 0.05005

$ 0.058283
$ 0.058283$ 0.058283

$ 0.04823955
$ 0.04823955$ 0.04823955

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

EquitEdge (EEG) нақты уақыттағы баға $0.05005. Соңғы 24 сағат ішінде EEG мен $ 0.05005 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.05005 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. EEG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.058283, ал ең төменгісі — $ 0.04823955.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, EEG соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

EquitEdge (EEG) Нарықтық ақпарат

$ 20.02M
$ 20.02M$ 20.02M

--
----

$ 25.02M
$ 25.02M$ 25.02M

400.00M
400.00M 400.00M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

EquitEdge нарықтық капитализациясы $ 20.02M, тәуліктік сауда көлемі --. EEG айналымдағы мөлшері 400.00M, жалпы мөлшері 500000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 25.02M.

EquitEdge (EEG) Баға тарихы USD

Бүгін, EquitEdge - USD баға өзгерісі $ 0.0 болды.
Соңғы 30 күнде EquitEdge - USD баға өзгерісі $ +0.0000101901 болды.
Соңғы 60 күнде EquitEdge - USD баға өзгерісі $ -0.0006538732 болды.
Соңғы 90 күнде EquitEdge - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0.00.00%
30 күн$ +0.0000101901+0.02%
60 күн$ -0.0006538732-1.30%
90 күн$ 0--

EquitEdge (EEG) деген не

EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

EquitEdge (EEG) Ресурс

EquitEdge Баға болжамы (USD)

EquitEdge (EEG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін EquitEdge (EEG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: EquitEdge.

Қазір EquitEdge баға болжамын тексеріңіз!

EEG - жергілікті валюталарға

EquitEdge (EEG) токеномикасы

EquitEdge (EEG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. EEG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: EquitEdge (EEG) туралы басқа сұрақтар

EquitEdge (EEG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі EEG бағасы — 0.05005 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
EEG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
EEG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.05005. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
EquitEdge үшін нарықтық капитализация қандай?
EEG үшін нарықтық капитализация: $ 20.02M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
EEG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
EEG айналымдағы ұсынысы: 400.00M USD.
EEG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
EEG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.058283 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) EEG бағасы қандай болды?
EEG 0.04823955 USD ATL бағасына жетті.
EEG үшін сауда көлемі қандай?
EEG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл EEG өседі ме?
EEG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін EEG баға болжамын қарап көріңіз.
