Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) туралы ақпарат

First yield booster on top of @Pendle_fi. Genesis member of @NGADfuture. Incubating @Skilletcook with NGAD.

Ресми веб-сайт:
https://equilibria.fi/
Whitepaper:
https://docs.equilibria.fi/

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) токеномикасы мен бағасын талдау

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 23.77M
Жалпы қамтуы:
$ 8.47M
Айналымдағы қамту:
$ 8.47M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 23.78M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 2.88
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.473555
Қазіргі баға:
$ 2.81
Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Equilibria Finance ePENDLE (EPENDLE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EPENDLE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EPENDLE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EPENDLE токеномикасын түсінген болсаңыз, EPENDLE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

EPENDLE бағасының болжамы

EPENDLE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің EPENDLE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.