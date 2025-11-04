БиржаDEX+
EPIC FAIL GUY ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы EFG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. EFG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

EFG туралы толығырақ

EFG Баға туралы ақпарат

EFG деген не

EFG Ресми веб-сайт

EFG Токеномикасы

EFG Баға болжамы

EPIC FAIL GUY Логотип

EPIC FAIL GUY Баға (EFG)

Листингтен жойылды

1 EFG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

0.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
EPIC FAIL GUY (EFG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:38:20 (UTC+8)

EPIC FAIL GUY (EFG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
EPIC FAIL GUY (EFG) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде EFG мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. EFG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, EFG соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -2.67% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

EPIC FAIL GUY (EFG) Нарықтық ақпарат

EPIC FAIL GUY нарықтық капитализациясы $ 10.44K, тәуліктік сауда көлемі --. EFG айналымдағы мөлшері 859.30M, жалпы мөлшері 859296669.9192874. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.44K.

EPIC FAIL GUY (EFG) Баға тарихы USD

Бүгін, EPIC FAIL GUY - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде EPIC FAIL GUY - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде EPIC FAIL GUY - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде EPIC FAIL GUY - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-15.85%
60 күн$ 0-32.82%
90 күн$ 0--

EPIC FAIL GUY (EFG) деген не

EFG - STICK-FIGURE FAIL LEGEND Born in late 2006 on 4chan, Epic Fail Guy emerged as a stick-figure character destined to fail at everything he attempts. A symbol of early internet humor and the inevitable mishaps of digital life. Know Your Meme officially documents Epic Fail Guy, cementing his place in internet culture history. The meme had already spread across various online communities by this point.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

EPIC FAIL GUY (EFG) Ресурс

Ресми веб-сайт

EPIC FAIL GUY Баға болжамы (USD)

EPIC FAIL GUY (EFG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін EPIC FAIL GUY (EFG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: EPIC FAIL GUY.

Қазір EPIC FAIL GUY баға болжамын тексеріңіз!

EFG - жергілікті валюталарға

EPIC FAIL GUY (EFG) токеномикасы

EPIC FAIL GUY (EFG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. EFG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: EPIC FAIL GUY (EFG) туралы басқа сұрақтар

EPIC FAIL GUY (EFG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі EFG бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
EFG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
EFG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
EPIC FAIL GUY үшін нарықтық капитализация қандай?
EFG үшін нарықтық капитализация: $ 10.44K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
EFG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
EFG айналымдағы ұсынысы: 859.30M USD.
EFG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
EFG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) EFG бағасы қандай болды?
EFG 0 USD ATL бағасына жетті.
EFG үшін сауда көлемі қандай?
EFG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл EFG өседі ме?
EFG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін EFG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:38:20 (UTC+8)

EPIC FAIL GUY (EFG) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

