EnviDa (EDAT) токеномикасы
The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies.
EnviDa (EDAT) токеномикасы мен бағасын талдау
EnviDa (EDAT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
EnviDa (EDAT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
EnviDa (EDAT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын EDAT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша EDAT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз EDAT токеномикасын түсінген болсаңыз, EDAT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.