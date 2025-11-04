БиржаDEX+
ENERGY COIN ағымдағы бағасы: 0.00001061 USD. Нақты уақыттағы ENERGY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ENERGY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ENERGY COIN Баға (ENERGY)

ENERGY COIN (ENERGY) Баға ақпараты (USD)

ENERGY COIN (ENERGY) нақты уақыттағы баға $0.00001061. Соңғы 24 сағат ішінде ENERGY мен $ 0.00001056 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00001199 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ENERGY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00208531, ал ең төменгісі — $ 0.00001056.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ENERGY соңғы бір сағатта -1.25% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.27%, ал соңғы 7 күнде -26.65% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ENERGY COIN (ENERGY) Нарықтық ақпарат

ENERGY COIN нарықтық капитализациясы $ 10.61K, тәуліктік сауда көлемі --. ENERGY айналымдағы мөлшері 999.81M, жалпы мөлшері 999809745.474429. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.61K.

ENERGY COIN (ENERGY) Баға тарихы USD

Бүгін, ENERGY COIN - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде ENERGY COIN - USD баға өзгерісі $ -0.0000048089 болды.
Соңғы 60 күнде ENERGY COIN - USD баға өзгерісі $ -0.0000060789 болды.
Соңғы 90 күнде ENERGY COIN - USD баға өзгерісі $ -0.0001963121286418701 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-9.27%
30 күн$ -0.0000048089-45.32%
60 күн$ -0.0000060789-57.29%
90 күн$ -0.0001963121286418701-94.87%

ENERGY COIN (ENERGY) деген не

ENERGY COIN is a community-driven meme token inspired by the concept of “monetary energy,” as popularized by Michael Saylor. The project explores the idea that all value—financial or symbolic—is a form of energy stored and transferred through networks. ENERGY COIN exists on-chain as a decentralized digital asset without a roadmap, utility, or promise of return. It serves as a cultural experiment and memetic artifact within the crypto ecosystem. The token has no intrinsic value and is intended for entertainment and expressive purposes only.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ENERGY COIN (ENERGY) Ресурс

ENERGY COIN Баға болжамы (USD)

ENERGY COIN (ENERGY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ENERGY COIN (ENERGY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ENERGY COIN.

Қазір ENERGY COIN баға болжамын тексеріңіз!

ENERGY COIN (ENERGY) токеномикасы

ENERGY COIN (ENERGY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ENERGY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ENERGY COIN (ENERGY) туралы басқа сұрақтар

ENERGY COIN (ENERGY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ENERGY бағасы — 0.00001061 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ENERGY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ENERGY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00001061. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ENERGY COIN үшін нарықтық капитализация қандай?
ENERGY үшін нарықтық капитализация: $ 10.61K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ENERGY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ENERGY айналымдағы ұсынысы: 999.81M USD.
ENERGY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ENERGY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00208531 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ENERGY бағасы қандай болды?
ENERGY 0.00001056 USD ATL бағасына жетті.
ENERGY үшін сауда көлемі қандай?
ENERGY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ENERGY өседі ме?
ENERGY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ENERGY баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

