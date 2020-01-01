Encryptum (ENCT) токеномикасы
Encryptum is an advanced decentralized storage protocol built to address the specific needs of the modern AI ecosystem. Unlike traditional cloud storage systems, Encryptum ensures that data is not only decentralized but also encrypted at all stages of storage and retrieval. The protocol combines three key elements:
Decentralization: Files are distributed across a peer-to-peer network rather than stored on centralized servers.
Encryption: All data is encrypted end-to-end using state-of-the-art cryptographic methods, ensuring that only authorized users can access it.
Blockchain Technology: Encryptum leverages blockchain to provide immutability, transparency, and traceability for all data stored in the system.
By using these technologies, Encryptum empowers AI systems to store, access, and share data securely while maintaining privacy and control.
Encryptum (ENCT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Encryptum (ENCT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ENCT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ENCT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ENCT токеномикасын түсінген болсаңыз, ENCT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.