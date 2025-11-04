БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Elysyn Ai ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы ELYSYN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ELYSYN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Elysyn Ai ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы ELYSYN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ELYSYN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ELYSYN туралы толығырақ

ELYSYN Баға туралы ақпарат

ELYSYN деген не

ELYSYN Whitepaper

ELYSYN Ресми веб-сайт

ELYSYN Токеномикасы

ELYSYN Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Elysyn Ai Логотип

Elysyn Ai Баға (ELYSYN)

Листингтен жойылды

1 ELYSYN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00068537
$0.00068537$0.00068537
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Elysyn Ai (ELYSYN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:37:54 (UTC+8)

Elysyn Ai (ELYSYN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.149965
$ 0.149965$ 0.149965

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.94%

-3.94%

Elysyn Ai (ELYSYN) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде ELYSYN мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ELYSYN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.149965, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ELYSYN соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -3.94% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Elysyn Ai (ELYSYN) Нарықтық ақпарат

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

--
----

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

9.19M
9.19M 9.19M

9,194,235.959072296
9,194,235.959072296 9,194,235.959072296

Elysyn Ai нарықтық капитализациясы $ 6.30K, тәуліктік сауда көлемі --. ELYSYN айналымдағы мөлшері 9.19M, жалпы мөлшері 9194235.959072296. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.30K.

Elysyn Ai (ELYSYN) Баға тарихы USD

Бүгін, Elysyn Ai - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Elysyn Ai - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Elysyn Ai - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Elysyn Ai - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-17.48%
60 күн$ 0-95.20%
90 күн$ 0--

Elysyn Ai (ELYSYN) деген не

Elysyn AI presents itself as an all-encompassing artificially intelligent system carefully developed to transform the way participants in the Ethereum cryptocurrency market including traders and token initiatives approach decision-making, trade execution and liquidity oversight. Leveraging state-of-the-art machine learning technology, Elysyn AI consolidates an advanced array of smart functionalities within a unified fluid and user-friendly environment. This design enables individuals to seize lucrative market movements as they happen even if they lack specialized quantitative skills.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Elysyn Ai (ELYSYN) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Elysyn Ai Баға болжамы (USD)

Elysyn Ai (ELYSYN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Elysyn Ai (ELYSYN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Elysyn Ai.

Қазір Elysyn Ai баға болжамын тексеріңіз!

ELYSYN - жергілікті валюталарға

Elysyn Ai (ELYSYN) токеномикасы

Elysyn Ai (ELYSYN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ELYSYN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Elysyn Ai (ELYSYN) туралы басқа сұрақтар

Elysyn Ai (ELYSYN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ELYSYN бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ELYSYN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ELYSYN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Elysyn Ai үшін нарықтық капитализация қандай?
ELYSYN үшін нарықтық капитализация: $ 6.30K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ELYSYN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ELYSYN айналымдағы ұсынысы: 9.19M USD.
ELYSYN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ELYSYN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.149965 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ELYSYN бағасы қандай болды?
ELYSYN 0 USD ATL бағасына жетті.
ELYSYN үшін сауда көлемі қандай?
ELYSYN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ELYSYN өседі ме?
ELYSYN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ELYSYN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:37:54 (UTC+8)

Elysyn Ai (ELYSYN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,116.18
$107,116.18$107,116.18

+1.29%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,625.96
$3,625.96$3,625.96

+1.03%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.38
$167.38$167.38

+0.38%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9441
$0.9441$0.9441

+0.25%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,116.18
$107,116.18$107,116.18

+1.29%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,625.96
$3,625.96$3,625.96

+1.03%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.38
$167.38$167.38

+0.38%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3366
$2.3366$2.3366

+0.41%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.12
$997.12$997.12

+1.73%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0696
$0.0696$0.0696

+39.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1658
$0.1658$0.1658

-44.73%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03986
$0.03986$0.03986

+298.60%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000091
$0.000091$0.000091

+313.63%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001800
$0.0000000000001800$0.0000000000001800

+80.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0696
$0.0696$0.0696

+39.20%