Elonia Trump (ELONIA) токеномикасы
Elonia Trump (ELONIA) туралы ақпарат
A fun community based token to honor the true First Lady of the USA Elonia Trump.
Elonia Trump is a meme token based on the Solana blockchain. With the ticker $ELONIA and a supply of 69,420,000,000 tokens. $ELONIA was 100% fair launched on Raydium with 100% of the tokens being put into the liquidity pool. All initial liquidity has been burnt. Elonia Trump is a project which will go as far as it's community takes it. Elonia is community focused and community feedback is what steers the project.
Elonia Trump (ELONIA) токеномикасы мен бағасын талдау
Elonia Trump (ELONIA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Elonia Trump (ELONIA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Elonia Trump (ELONIA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ELONIA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ELONIA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ELONIA токеномикасын түсінген болсаңыз, ELONIA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.