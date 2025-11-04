БиржаDEX+
Elon Trump Fart ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы ETF500-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ETF500 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ETF500 туралы толығырақ

ETF500 Баға туралы ақпарат

ETF500 деген не

ETF500 Ресми веб-сайт

ETF500 Токеномикасы

ETF500 Баға болжамы

Elon Trump Fart Логотип

Elon Trump Fart Баға (ETF500)

Листингтен жойылды

1 ETF500-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00012157
$0.00012157$0.00012157
-9.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Elon Trump Fart (ETF500) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:37:45 (UTC+8)

Elon Trump Fart (ETF500) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04275891
$ 0.04275891$ 0.04275891

$ 0
$ 0$ 0

-0.61%

-9.48%

-32.36%

-32.36%

Elon Trump Fart (ETF500) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде ETF500 мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ETF500 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04275891, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ETF500 соңғы бір сағатта -0.61% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.48%, ал соңғы 7 күнде -32.36% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Elon Trump Fart (ETF500) Нарықтық ақпарат

$ 121.17K
$ 121.17K$ 121.17K

--
----

$ 121.17K
$ 121.17K$ 121.17K

999.88M
999.88M 999.88M

999,881,068.686146
999,881,068.686146 999,881,068.686146

Elon Trump Fart нарықтық капитализациясы $ 121.17K, тәуліктік сауда көлемі --. ETF500 айналымдағы мөлшері 999.88M, жалпы мөлшері 999881068.686146. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 121.17K.

Elon Trump Fart (ETF500) Баға тарихы USD

Бүгін, Elon Trump Fart - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Elon Trump Fart - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Elon Trump Fart - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Elon Trump Fart - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-9.48%
30 күн$ 0-59.39%
60 күн$ 0-78.97%
90 күн$ 0--

Elon Trump Fart (ETF500) деген не

The project is a derivative of Fartcoin. The Fartcoin deployer has deployed this token because the President at Bone Fide Wealth tweeted about "A client just called and asked me if there’s going to be a Fartcoin ETF this year." Since the Elon narrative is has been running this one has come to existence. The token is following different narratives like Fartcoin, SPX500 and other big memes following the Trump narrative.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Elon Trump Fart (ETF500) Ресурс

Ресми веб-сайт

Elon Trump Fart Баға болжамы (USD)

Elon Trump Fart (ETF500) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Elon Trump Fart (ETF500) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Elon Trump Fart.

Қазір Elon Trump Fart баға болжамын тексеріңіз!

ETF500 - жергілікті валюталарға

Elon Trump Fart (ETF500) токеномикасы

Elon Trump Fart (ETF500) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ETF500 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Elon Trump Fart (ETF500) туралы басқа сұрақтар

Elon Trump Fart (ETF500) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ETF500 бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ETF500-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ETF500-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Elon Trump Fart үшін нарықтық капитализация қандай?
ETF500 үшін нарықтық капитализация: $ 121.17K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ETF500 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ETF500 айналымдағы ұсынысы: 999.88M USD.
ETF500 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ETF500 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04275891 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ETF500 бағасы қандай болды?
ETF500 0 USD ATL бағасына жетті.
ETF500 үшін сауда көлемі қандай?
ETF500 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ETF500 өседі ме?
ETF500 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ETF500 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:37:45 (UTC+8)

Elon Trump Fart (ETF500) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

