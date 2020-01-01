Electronic Gulden (EFL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Electronic Gulden (EFL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
The primary goal of e-Gulden is to position it as a solid and valuable currency in The Netherlands. The way to get there is to first educated the Dutch people to accepting the idea of cryptocurrency as money first, have them then invest a few euros in e-Gulden and by the time tens of thousands have done so, finally get merchants aboard.

There is a pre-mine of 50% of the total amount of e-Gulden.

http://www.e-gulden.org/

Electronic Gulden (EFL) токеномикасы мен бағасын талдау

Electronic Gulden (EFL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.71M
Жалпы қамтуы:
$ 21.00M
Айналымдағы қамту:
$ 21.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.71M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.86
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.128891
Electronic Gulden (EFL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Electronic Gulden (EFL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EFL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EFL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EFL токеномикасын түсінген болсаңыз, EFL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

