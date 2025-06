Electric Vehicle Zone (EVZ) деген не

EVZ(Electric Vehicle Zone/Zero carbon/Zed) is an Electric Vehicle Charge Sharing Infrastructure Platform that automatically connects chargers in idle time and electric vehicle users to provide mutual value and solve energy issues.

Electric Vehicle Zone (EVZ) Ресурс Ресми веб-сайт