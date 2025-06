Electric Cash (ELCASH) деген не

Electric Cash is a payment protocol designed to be accessible and lightweight, with a focus on reducing transaction fees. Fast and free transactions on a secure and decentralized network make ELCASH ideal for everyday payments. Why Electric Cash? * Cash-like - A medium of exchange to facilitate everyday payments. * Improved transactions - Fast and free transactions secured by the Proof-of-Work consensus and the second layer of blockchain. * Community influence - Community-driven governance system on a decentralized network. Electric Cash launched its mainnet on 20 December 2020 as a POW coin. Feel free to check all the updated data at https://explorer.electriccash.global/

Electric Cash (ELCASH) Ресурс Ресми веб-сайт