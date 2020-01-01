Elastic Finance Token (EEFI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Elastic Finance Token (EEFI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Elastic Finance Token (EEFI) туралы ақпарат

Elastic Protocol is an ecosystem of unique yield strategies that help you earn yield, amplify, and stretch it across all market conditions. We take a different balanced approach to finding and creating yield opportunities in the ever changing crypto markets. Our strategies help users stay protected and hedged from volatility risks while having the ability to generate outsized returns in any market... The $EEFI token is key to all this.

Ресми веб-сайт:
https://eefi.finance/
Whitepaper:
https://newdocs.eefi.finance/docs/ep_summary

Elastic Finance Token (EEFI) токеномикасы мен бағасын талдау

Elastic Finance Token (EEFI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.90M
Жалпы қамтуы:
$ 58.05K
Айналымдағы қамту:
$ 58.05K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.90M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 486.79
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 31.8
Қазіргі баға:
$ 32.71
Elastic Finance Token (EEFI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Elastic Finance Token (EEFI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EEFI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EEFI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EEFI токеномикасын түсінген болсаңыз, EEFI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.