Eid Mubarak (EIDMUBARAK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Eid Mubarak (EIDMUBARAK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Eid Mubarak (EIDMUBARAK) туралы ақпарат

#EidMubarak - A crypto meme launched on four, now taken over and developed by the community!

Community-Driven The crypto meme launched on four platforms has now transitioned to community governance! "Mubarak" meaning "blessed" in Arabic, combines with "Eid" (festival) to form "Eid Mubarak" - the traditional Islamic festival greeting celebrating spiritual renewal. Decentralized Community Governance Cultural Preservation Initiative Charity-Focused Tokenomics

Ресми веб-сайт:
https://www.eidmubarak.cloud/

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) токеномикасы мен бағасын талдау

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 29.69K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 29.69K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00152704
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
Eid Mubarak (EIDMUBARAK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Eid Mubarak (EIDMUBARAK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EIDMUBARAK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EIDMUBARAK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EIDMUBARAK токеномикасын түсінген болсаңыз, EIDMUBARAK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

EIDMUBARAK бағасының болжамы

EIDMUBARAK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің EIDMUBARAK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.