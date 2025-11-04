Eggle Energy Баға (ENG)
+0.54%
-6.34%
-16.00%
-16.00%
Eggle Energy (ENG) нақты уақыттағы баға $0.03173055. Соңғы 24 сағат ішінде ENG мен $ 0.03147397 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0349808 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ENG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04452341, ал ең төменгісі — $ 0.03147397.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ENG соңғы бір сағатта +0.54% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.34%, ал соңғы 7 күнде -16.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Eggle Energy нарықтық капитализациясы $ 19.10M, тәуліктік сауда көлемі --. ENG айналымдағы мөлшері 602.20M, жалпы мөлшері 697204996.2257041. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 22.11M.
Бүгін, Eggle Energy - USD баға өзгерісі $ -0.00214813480791988 болды.
Соңғы 30 күнде Eggle Energy - USD баға өзгерісі $ -0.0063605949 болды.
Соңғы 60 күнде Eggle Energy - USD баға өзгерісі $ -0.0060311176 болды.
Соңғы 90 күнде Eggle Energy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.00214813480791988
|-6.34%
|30 күн
|$ -0.0063605949
|-20.04%
|60 күн
|$ -0.0060311176
|-19.00%
|90 күн
|$ 0
|--
In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.
This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.
Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.
