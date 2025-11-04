БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Eggle Energy ағымдағы бағасы: 0.03173055 USD. Нақты уақыттағы ENG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ENG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Eggle Energy ағымдағы бағасы: 0.03173055 USD. Нақты уақыттағы ENG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ENG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ENG туралы толығырақ

ENG Баға туралы ақпарат

ENG деген не

ENG Whitepaper

ENG Ресми веб-сайт

ENG Токеномикасы

ENG Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Eggle Energy Логотип

Eggle Energy Баға (ENG)

Листингтен жойылды

1 ENG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.03173055
$0.03173055$0.03173055
-6.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Eggle Energy (ENG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:00:41 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.03147397
$ 0.03147397$ 0.03147397
24 сағаттық төмен
$ 0.0349808
$ 0.0349808$ 0.0349808
24 сағаттық жоғары

$ 0.03147397
$ 0.03147397$ 0.03147397

$ 0.0349808
$ 0.0349808$ 0.0349808

$ 0.04452341
$ 0.04452341$ 0.04452341

$ 0.03147397
$ 0.03147397$ 0.03147397

+0.54%

-6.34%

-16.00%

-16.00%

Eggle Energy (ENG) нақты уақыттағы баға $0.03173055. Соңғы 24 сағат ішінде ENG мен $ 0.03147397 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0349808 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ENG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04452341, ал ең төменгісі — $ 0.03147397.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ENG соңғы бір сағатта +0.54% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.34%, ал соңғы 7 күнде -16.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Eggle Energy (ENG) Нарықтық ақпарат

$ 19.10M
$ 19.10M$ 19.10M

--
----

$ 22.11M
$ 22.11M$ 22.11M

602.20M
602.20M 602.20M

697,204,996.2257041
697,204,996.2257041 697,204,996.2257041

Eggle Energy нарықтық капитализациясы $ 19.10M, тәуліктік сауда көлемі --. ENG айналымдағы мөлшері 602.20M, жалпы мөлшері 697204996.2257041. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 22.11M.

Eggle Energy (ENG) Баға тарихы USD

Бүгін, Eggle Energy - USD баға өзгерісі $ -0.00214813480791988 болды.
Соңғы 30 күнде Eggle Energy - USD баға өзгерісі $ -0.0063605949 болды.
Соңғы 60 күнде Eggle Energy - USD баға өзгерісі $ -0.0060311176 болды.
Соңғы 90 күнде Eggle Energy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00214813480791988-6.34%
30 күн$ -0.0063605949-20.04%
60 күн$ -0.0060311176-19.00%
90 күн$ 0--

Eggle Energy (ENG) деген не

In the rapidly evolving blockchain space, Eggle stands out as a pioneer in decentralized gaming, seamlessly merging digital assets, interactive entertainment, and decentralized finance (DeFi) into a single immersive ecosystem. Built on the innovative NFT ERC-6551 standard, Eggle transforms how players interact with in-game assets by enabling true ownership, on-chain functionality, and dynamic engagement.

This standard empowers each NFT to act as a fully functional smart wallet, holding other assets and interacting directly with the blockchain without intermediaries. Players can nurture and evolve their digital companions, participate in in-game economies, and trade assets securely and transparently. The result is an enriched gaming experience where every action, from feeding your chick to acquiring rare items, carries tangible value both inside and outside the game world.

Eggle doesn’t just offer a game—it offers a living, breathing ecosystem where entertainment meets opportunity, and where every player has the power to shape their journey while benefiting from a fully on-chain, player-driven economy.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Eggle Energy (ENG) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Eggle Energy Баға болжамы (USD)

Eggle Energy (ENG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Eggle Energy (ENG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Eggle Energy.

Қазір Eggle Energy баға болжамын тексеріңіз!

ENG - жергілікті валюталарға

Eggle Energy (ENG) токеномикасы

Eggle Energy (ENG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ENG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Eggle Energy (ENG) туралы басқа сұрақтар

Eggle Energy (ENG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ENG бағасы — 0.03173055 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ENG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ENG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03173055. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Eggle Energy үшін нарықтық капитализация қандай?
ENG үшін нарықтық капитализация: $ 19.10M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ENG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ENG айналымдағы ұсынысы: 602.20M USD.
ENG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ENG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04452341 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ENG бағасы қандай болды?
ENG 0.03147397 USD ATL бағасына жетті.
ENG үшін сауда көлемі қандай?
ENG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ENG өседі ме?
ENG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ENG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:00:41 (UTC+8)

Eggle Energy (ENG) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,592.53
$106,592.53$106,592.53

+0.79%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,614.78
$3,614.78$3,614.78

+0.71%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.22
$168.22$168.22

+0.88%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9644
$0.9644$0.9644

+2.41%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,592.53
$106,592.53$106,592.53

+0.79%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,614.78
$3,614.78$3,614.78

+0.71%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.22
$168.22$168.22

+0.88%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3694
$2.3694$2.3694

+1.82%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$996.05
$996.05$996.05

+1.62%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0795
$0.0795$0.0795

+59.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06320
$0.06320$0.06320

+532.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008301
$0.0000008301$0.0000008301

+108.46%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002330
$0.0000000000002330$0.0000000000002330

+133.00%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000249
$0.0000249$0.0000249

+90.07%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000045
$0.000045$0.000045

+104.54%