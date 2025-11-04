БиржаDEX+
Edu3Games ағымдағы бағасы: 0.01376881 USD. Нақты уақыттағы EGN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. EGN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Edu3Games ағымдағы бағасы: 0.01376881 USD. Нақты уақыттағы EGN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. EGN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

EGN туралы толығырақ

EGN Баға туралы ақпарат

EGN деген не

EGN Ресми веб-сайт

EGN Токеномикасы

EGN Баға болжамы

Edu3Games Логотип

Edu3Games Баға (EGN)

Листингтен жойылды

1 EGN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01376881
$0.01376881$0.01376881
-4.50%1D
mexc
USD
Edu3Games (EGN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:00:33 (UTC+8)

Edu3Games (EGN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0133333
$ 0.0133333$ 0.0133333
24 сағаттық төмен
$ 0.01518055
$ 0.01518055$ 0.01518055
24 сағаттық жоғары

$ 0.0133333
$ 0.0133333$ 0.0133333

$ 0.01518055
$ 0.01518055$ 0.01518055

$ 0.04242631
$ 0.04242631$ 0.04242631

$ 0.0133333
$ 0.0133333$ 0.0133333

+2.26%

-4.53%

-13.68%

-13.68%

Edu3Games (EGN) нақты уақыттағы баға $0.01376881. Соңғы 24 сағат ішінде EGN мен $ 0.0133333 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01518055 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. EGN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04242631, ал ең төменгісі — $ 0.0133333.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, EGN соңғы бір сағатта +2.26% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.53%, ал соңғы 7 күнде -13.68% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Edu3Games (EGN) Нарықтық ақпарат

$ 13.78M
$ 13.78M$ 13.78M

--
----

$ 13.78M
$ 13.78M$ 13.78M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,798.335335
999,999,798.335335 999,999,798.335335

Edu3Games нарықтық капитализациясы $ 13.78M, тәуліктік сауда көлемі --. EGN айналымдағы мөлшері 1000.00M, жалпы мөлшері 999999798.335335. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 13.78M.

Edu3Games (EGN) Баға тарихы USD

Бүгін, Edu3Games - USD баға өзгерісі $ -0.00065342502472458 болды.
Соңғы 30 күнде Edu3Games - USD баға өзгерісі $ -0.0048146499 болды.
Соңғы 60 күнде Edu3Games - USD баға өзгерісі $ -0.0054005279 болды.
Соңғы 90 күнде Edu3Games - USD баға өзгерісі $ -0.0236192901090808 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00065342502472458-4.53%
30 күн$ -0.0048146499-34.96%
60 күн$ -0.0054005279-39.22%
90 күн$ -0.0236192901090808-63.17%

Edu3Games (EGN) деген не

Edu3Games is a gamified learning platform built on Web3 principles that combines education and blockchain technology. It allows users to engage with educational modules, complete interactive tasks, and earn on-chain rewards through the native token EGN. The platform's mission is to enhance Web3 literacy and engagement through a Play-to-Learn-to-Earn system. Edu3Games integrates quiz-based gameplay, missions, and decentralized incentive models to create a sustainable learning ecosystem. It promotes not only education but also active participation in the crypto economy by rewarding users for their time and knowledge. The project targets Web3 communities, crypto enthusiasts, and new learners seeking interactive and rewarding educational experiences.

Edu3Games (EGN) Ресурс

Ресми веб-сайт

Edu3Games Баға болжамы (USD)

Edu3Games (EGN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Edu3Games (EGN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Edu3Games.

Қазір Edu3Games баға болжамын тексеріңіз!

EGN - жергілікті валюталарға

Edu3Games (EGN) токеномикасы

Edu3Games (EGN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. EGN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Edu3Games (EGN) туралы басқа сұрақтар

Edu3Games (EGN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі EGN бағасы — 0.01376881 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
EGN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
EGN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01376881. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Edu3Games үшін нарықтық капитализация қандай?
EGN үшін нарықтық капитализация: $ 13.78M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
EGN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
EGN айналымдағы ұсынысы: 1000.00M USD.
EGN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
EGN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04242631 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) EGN бағасы қандай болды?
EGN 0.0133333 USD ATL бағасына жетті.
EGN үшін сауда көлемі қандай?
EGN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл EGN өседі ме?
EGN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін EGN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:00:33 (UTC+8)

Дисклеймер

