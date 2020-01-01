ebUSD Stablecoin (EBUSD) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, ebUSD Stablecoin (EBUSD) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

ebUSD Stablecoin (EBUSD) туралы ақпарат

Ebisu Money is a Stablecoin Credit Market that will be deployed on Ethereum. Using a CDP model, users are able to borrow ebUSD against BTC, ETH, and USD pegged assets at competitive, market-set interest rates. Stablecoin holders can participate in these credit markets by providing liquidity to Stability Pools and DEXs, earning real yield from borrower interest and liquidation gains.

Ebisu’s edge lies in its structural optimizations that aim to minimize interest rate for borrowers, and maximize risk-adjusted yield for Earners.

Ресми веб-сайт:
https://ebisu.money/

ebUSD Stablecoin (EBUSD) токеномикасы мен бағасын талдау

ebUSD Stablecoin (EBUSD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 760.52K
$ 760.52K$ 760.52K
Жалпы қамтуы:
$ 767.88K
$ 767.88K$ 767.88K
Айналымдағы қамту:
$ 767.88K
$ 767.88K$ 767.88K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 760.52K
$ 760.52K$ 760.52K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.954662
$ 0.954662$ 0.954662
Қазіргі баға:
$ 0.990411
$ 0.990411$ 0.990411

ebUSD Stablecoin (EBUSD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

ebUSD Stablecoin (EBUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EBUSD токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EBUSD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EBUSD токеномикасын түсінген болсаңыз, EBUSD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

EBUSD бағасының болжамы

EBUSD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің EBUSD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.