eBeat AI (BEATAI) токеномикасы
eBeat AI (BEATAI) туралы ақпарат
innovation. Redefining how music is created, owned, and shared with eBeat AI. Driven by technological advancements and changing consumer preferences, eBeat AI stands at the forefront of this evolution, harnessing the power of artificial intelligence and blockchain to redefine music creation and distribution.
User-Friendly Interface The Telegram bot interface makes it easy for anyone to start creating music, regardless of their musical background.
Real-Time Creation Generate songs and lyrics on the spot, perfect for capturing inspiration as it strikes.
eBeat AI (BEATAI) токеномикасы мен бағасын талдау
eBeat AI (BEATAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
eBeat AI (BEATAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
eBeat AI (BEATAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын BEATAI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша BEATAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз BEATAI токеномикасын түсінген болсаңыз, BEATAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
BEATAI бағасының болжамы
BEATAI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің BEATAI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.