БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
EAGLES WINGS ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы EGW-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. EGW баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!EAGLES WINGS ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы EGW-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. EGW баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

EGW туралы толығырақ

EGW Баға туралы ақпарат

EGW деген не

EGW Whitepaper

EGW Ресми веб-сайт

EGW Токеномикасы

EGW Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

EAGLES WINGS Логотип

EAGLES WINGS Баға (EGW)

Листингтен жойылды

1 EGW-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-4.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
EAGLES WINGS (EGW) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:37:01 (UTC+8)

EAGLES WINGS (EGW) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.58%

-4.66%

-22.70%

-22.70%

EAGLES WINGS (EGW) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде EGW мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. EGW үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, EGW соңғы бір сағатта -0.58% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.66%, ал соңғы 7 күнде -22.70% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

EAGLES WINGS (EGW) Нарықтық ақпарат

$ 39.55K
$ 39.55K$ 39.55K

--
----

$ 39.55K
$ 39.55K$ 39.55K

446.95B
446.95B 446.95B

446,949,443,649.4603
446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

EAGLES WINGS нарықтық капитализациясы $ 39.55K, тәуліктік сауда көлемі --. EGW айналымдағы мөлшері 446.95B, жалпы мөлшері 446949443649.4603. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 39.55K.

EAGLES WINGS (EGW) Баға тарихы USD

Бүгін, EAGLES WINGS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде EAGLES WINGS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде EAGLES WINGS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде EAGLES WINGS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-4.66%
30 күн$ 0-46.82%
60 күн$ 0-62.47%
90 күн$ 0--

EAGLES WINGS (EGW) деген не

EAGLES WINGS is a meme coin poised to revolutionalize the crypto space and foster greater integration and comprehension of decentralized Finance.

EAGLES WINGS is a digital asset born from the desire to help many around the globe secure financial freedom through investments in crypto assets. Eagles Wings seeks to maximize block chain technology in ensuring financial freedom and prosperity. It fosters an intercourse between crypto-currency and real world assets and will also serve as a conduit of exposition and assimilation to many around the globe who are not conversant with the operations of crypto assets and decentralized finance.

One of the major benefits of investing in Eagles Wings is the receipt of Ethereum reflections. More Ethereum reflections are guaranteed as holders keep the token in their wallets and increase on their investments in the token. The longer the hold, the more reflections received.

Ethereum being one of the major crypto assets in the world serves as a great store of value and we intend to use this in rewarding all holders of Eagles Wings.

Eagles Wings is a token that is sure to bring great returns on investment.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

EAGLES WINGS (EGW) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

EAGLES WINGS Баға болжамы (USD)

EAGLES WINGS (EGW) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін EAGLES WINGS (EGW) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: EAGLES WINGS.

Қазір EAGLES WINGS баға болжамын тексеріңіз!

EGW - жергілікті валюталарға

EAGLES WINGS (EGW) токеномикасы

EAGLES WINGS (EGW) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. EGW токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: EAGLES WINGS (EGW) туралы басқа сұрақтар

EAGLES WINGS (EGW) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі EGW бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
EGW-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
EGW-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
EAGLES WINGS үшін нарықтық капитализация қандай?
EGW үшін нарықтық капитализация: $ 39.55K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
EGW үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
EGW айналымдағы ұсынысы: 446.95B USD.
EGW үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
EGW барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) EGW бағасы қандай болды?
EGW 0 USD ATL бағасына жетті.
EGW үшін сауда көлемі қандай?
EGW үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл EGW өседі ме?
EGW биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін EGW баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:37:01 (UTC+8)

EAGLES WINGS (EGW) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,162.39
$107,162.39$107,162.39

+1.33%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,629.26
$3,629.26$3,629.26

+1.12%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.53
$167.53$167.53

+0.47%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9464
$0.9464$0.9464

+0.49%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,162.39
$107,162.39$107,162.39

+1.33%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,629.26
$3,629.26$3,629.26

+1.12%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.53
$167.53$167.53

+0.47%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3384
$2.3384$2.3384

+0.48%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.66
$997.66$997.66

+1.78%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0700
$0.0700$0.0700

+40.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1642
$0.1642$0.1642

-45.26%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03986
$0.03986$0.03986

+298.60%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000095
$0.000095$0.000095

+331.81%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007500
$0.0000007500$0.0000007500

+88.34%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001816
$0.0000000000001816$0.0000000000001816

+81.60%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0700
$0.0700$0.0700

+40.00%