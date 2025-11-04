БиржаDEX+
Dvision Network ағымдағы бағасы: 0.00639259 USD. Нақты уақыттағы DVI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DVI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DVI туралы толығырақ

DVI Баға туралы ақпарат

DVI деген не

DVI Ресми веб-сайт

DVI Токеномикасы

DVI Баға болжамы

Dvision Network Баға (DVI)

1 DVI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00639259
$0.00639259
+12.50%1D
USD
Dvision Network (DVI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:00:25 (UTC+8)

Dvision Network (DVI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00485617
$ 0.00485617
24 сағаттық төмен
$ 0.00659227
$ 0.00659227
24 сағаттық жоғары

$ 0.00485617
$ 0.00485617

$ 0.00659227
$ 0.00659227

$ 3.05
$ 3.05

$ 0.00415325
$ 0.00415325

+9.67%

+12.52%

+39.39%

+39.39%

Dvision Network (DVI) нақты уақыттағы баға $0.00639259. Соңғы 24 сағат ішінде DVI мен $ 0.00485617 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00659227 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DVI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 3.05, ал ең төменгісі — $ 0.00415325.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DVI соңғы бір сағатта +9.67% өзгерді, 24 сағат ішінде +12.52%, ал соңғы 7 күнде +39.39% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Dvision Network (DVI) Нарықтық ақпарат

$ 1.53M
$ 1.53M

--
--

$ 6.22M
$ 6.22M

246.77M
246.77M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dvision Network нарықтық капитализациясы $ 1.53M, тәуліктік сауда көлемі --. DVI айналымдағы мөлшері 246.77M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.22M.

Dvision Network (DVI) Баға тарихы USD

Бүгін, Dvision Network - USD баға өзгерісі $ +0.00071112 болды.
Соңғы 30 күнде Dvision Network - USD баға өзгерісі $ +0.0007698039 болды.
Соңғы 60 күнде Dvision Network - USD баға өзгерісі $ -0.0007030544 болды.
Соңғы 90 күнде Dvision Network - USD баға өзгерісі $ -0.00249166535292719 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00071112+12.52%
30 күн$ +0.0007698039+12.04%
60 күн$ -0.0007030544-10.99%
90 күн$ -0.00249166535292719-28.04%

Dvision Network (DVI) деген не

Dvision Network is essentially a blockchain-based VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace (VR-Market), where you can also create and trade unique items; Tailored Virtual Reality (VR-Space), where you can customize and acquire the virtual space; Collection of VR-Spaces (VR-City), it’s a public VR world, where you can enjoy the metaverse with other users.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Dvision Network (DVI) Ресурс

Dvision Network Баға болжамы (USD)

Dvision Network (DVI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Dvision Network (DVI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Dvision Network.

Қазір Dvision Network баға болжамын тексеріңіз!

DVI - жергілікті валюталарға

Dvision Network (DVI) токеномикасы

Dvision Network (DVI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DVI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Dvision Network (DVI) туралы басқа сұрақтар

Dvision Network (DVI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DVI бағасы — 0.00639259 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DVI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DVI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00639259. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Dvision Network үшін нарықтық капитализация қандай?
DVI үшін нарықтық капитализация: $ 1.53M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DVI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DVI айналымдағы ұсынысы: 246.77M USD.
DVI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DVI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 3.05 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DVI бағасы қандай болды?
DVI 0.00415325 USD ATL бағасына жетті.
DVI үшін сауда көлемі қандай?
DVI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DVI өседі ме?
DVI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DVI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:00:25 (UTC+8)

Dvision Network (DVI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$106,631.26

$3,616.45

$168.18

$0.9631

$1.0000

$106,631.26

$3,616.45

$168.18

$2.3697

$996.27

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0791

$0.4000

$0.06250

$0.0000008832

$0.0000000000002280

$0.0000249

$0.000045

