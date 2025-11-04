БиржаDEX+
DUNA AI ағымдағы бағасы: 0.00027807 USD. Нақты уақыттағы DUNA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DUNA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DUNA туралы толығырақ

DUNA Баға туралы ақпарат

DUNA деген не

DUNA Ресми веб-сайт

DUNA Токеномикасы

DUNA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

DUNA AI Логотип

DUNA AI Баға (DUNA)

Листингтен жойылды

1 DUNA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00027897
$0.00027897$0.00027897
-5.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
DUNA AI (DUNA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:36:53 (UTC+8)

DUNA AI (DUNA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00027659
$ 0.00027659$ 0.00027659
24 сағаттық төмен
$ 0.00030743
$ 0.00030743$ 0.00030743
24 сағаттық жоғары

$ 0.00027659
$ 0.00027659$ 0.00027659

$ 0.00030743
$ 0.00030743$ 0.00030743

$ 0.00300003
$ 0.00300003$ 0.00300003

$ 0.00027659
$ 0.00027659$ 0.00027659

-1.04%

-6.16%

-31.13%

-31.13%

DUNA AI (DUNA) нақты уақыттағы баға $0.00027807. Соңғы 24 сағат ішінде DUNA мен $ 0.00027659 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00030743 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DUNA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00300003, ал ең төменгісі — $ 0.00027659.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DUNA соңғы бір сағатта -1.04% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.16%, ал соңғы 7 күнде -31.13% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

DUNA AI (DUNA) Нарықтық ақпарат

$ 279.72K
$ 279.72K$ 279.72K

--
----

$ 279.72K
$ 279.72K$ 279.72K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DUNA AI нарықтық капитализациясы $ 279.72K, тәуліктік сауда көлемі --. DUNA айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 279.72K.

DUNA AI (DUNA) Баға тарихы USD

Бүгін, DUNA AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде DUNA AI - USD баға өзгерісі $ -0.0000967189 болды.
Соңғы 60 күнде DUNA AI - USD баға өзгерісі $ -0.0000728458 болды.
Соңғы 90 күнде DUNA AI - USD баға өзгерісі $ -0.000437858583169686 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-6.16%
30 күн$ -0.0000967189-34.78%
60 күн$ -0.0000728458-26.19%
90 күн$ -0.000437858583169686-61.15%

DUNA AI (DUNA) деген не

At Duna our mission is clear: to onboard over 1 billion population with our sovereign-grade RWA for Tokenized Citizenship and secure national E-governance in a record time. Tokenize everything, everywhere.

Internet Countries Markets is the goal. And Internet Countries Markets is becoming a reality.

Nation by nation. Market by market. Chain by chain.

All powered by $DUNA Dunaverse - PIONEERING INTERNET COUNTRIES MARKET

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

DUNA AI (DUNA) Ресурс

Ресми веб-сайт

DUNA AI Баға болжамы (USD)

DUNA AI (DUNA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін DUNA AI (DUNA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: DUNA AI.

Қазір DUNA AI баға болжамын тексеріңіз!

DUNA - жергілікті валюталарға

DUNA AI (DUNA) токеномикасы

DUNA AI (DUNA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DUNA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: DUNA AI (DUNA) туралы басқа сұрақтар

DUNA AI (DUNA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DUNA бағасы — 0.00027807 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DUNA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DUNA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00027807. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
DUNA AI үшін нарықтық капитализация қандай?
DUNA үшін нарықтық капитализация: $ 279.72K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DUNA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DUNA айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
DUNA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DUNA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00300003 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DUNA бағасы қандай болды?
DUNA 0.00027659 USD ATL бағасына жетті.
DUNA үшін сауда көлемі қандай?
DUNA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DUNA өседі ме?
DUNA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DUNA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:36:53 (UTC+8)

DUNA AI (DUNA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

