DuelNow ағымдағы бағасы: 0.00163413 USD. Нақты уақыттағы DNOW-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DNOW баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DNOW туралы толығырақ

DNOW Баға туралы ақпарат

DNOW деген не

DNOW Whitepaper

DNOW Ресми веб-сайт

DNOW Токеномикасы

DNOW Баға болжамы

DuelNow Баға (DNOW)

1 DNOW-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00163413
$0.00163413$0.00163413
-11.20%1D
DuelNow (DNOW) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
DuelNow (DNOW) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00153522
$ 0.00153522$ 0.00153522
24 сағаттық төмен
$ 0.00184116
$ 0.00184116$ 0.00184116
24 сағаттық жоғары

$ 0.00153522
$ 0.00153522$ 0.00153522

$ 0.00184116
$ 0.00184116$ 0.00184116

$ 0.04443182
$ 0.04443182$ 0.04443182

$ 0
$ 0$ 0

+3.16%

-11.24%

+27.28%

+27.28%

DuelNow (DNOW) нақты уақыттағы баға $0.00163413. Соңғы 24 сағат ішінде DNOW мен $ 0.00153522 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00184116 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DNOW үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04443182, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DNOW соңғы бір сағатта +3.16% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.24%, ал соңғы 7 күнде +27.28% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

DuelNow (DNOW) Нарықтық ақпарат

$ 150.01K
$ 150.01K$ 150.01K

--
----

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

91.80M
91.80M 91.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DuelNow нарықтық капитализациясы $ 150.01K, тәуліктік сауда көлемі --. DNOW айналымдағы мөлшері 91.80M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.63M.

DuelNow (DNOW) Баға тарихы USD

Бүгін, DuelNow - USD баға өзгерісі $ -0.000207026827307944 болды.
Соңғы 30 күнде DuelNow - USD баға өзгерісі $ -0.0008934244 болды.
Соңғы 60 күнде DuelNow - USD баға өзгерісі $ -0.0012627197 болды.
Соңғы 90 күнде DuelNow - USD баға өзгерісі $ -0.000204246002471691 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000207026827307944-11.24%
30 күн$ -0.0008934244-54.67%
60 күн$ -0.0012627197-77.27%
90 күн$ -0.000204246002471691-11.11%

DuelNow (DNOW) деген не

DuelNow puts you in control of your sports predictions. Set your own odds, compete directly with other fans, and enjoy transparent, low fees with no house interference. Use integrated tokens ($USDT, $USDC, $ETH, $ARB, $STMX, and now $DNOW) to engage in secure peer-to-peer wagers.

  1. Peer-to-peer sports predictions with no house; compete directly with others.
  2. Set custom odds to challenge and win on your terms.
  3. Unlock exclusive benefits through memberships, increased referral earnings and reduced platform fees.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

DuelNow (DNOW) Ресурс

DuelNow Баға болжамы (USD)

DuelNow (DNOW) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін DuelNow (DNOW) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: DuelNow.

Қазір DuelNow баға болжамын тексеріңіз!

DNOW - жергілікті валюталарға

DuelNow (DNOW) токеномикасы

DuelNow (DNOW) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DNOW токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: DuelNow (DNOW) туралы басқа сұрақтар

DuelNow (DNOW) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DNOW бағасы — 0.00163413 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DNOW-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DNOW-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00163413. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
DuelNow үшін нарықтық капитализация қандай?
DNOW үшін нарықтық капитализация: $ 150.01K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DNOW үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DNOW айналымдағы ұсынысы: 91.80M USD.
DNOW үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DNOW барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04443182 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DNOW бағасы қандай болды?
DNOW 0 USD ATL бағасына жетті.
DNOW үшін сауда көлемі қандай?
DNOW үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DNOW өседі ме?
DNOW биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DNOW баға болжамын қарап көріңіз.
