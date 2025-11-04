БиржаDEX+
Drop Staked INIT ағымдағы бағасы: 0.221953 USD. Нақты уақыттағы DEINIT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DEINIT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DEINIT туралы толығырақ

DEINIT Баға туралы ақпарат

DEINIT деген не

DEINIT Ресми веб-сайт

DEINIT Токеномикасы

DEINIT Баға болжамы

1 DEINIT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.221953
$0.221953$0.221953
+1.00%1D
mexc
USD
Drop Staked INIT (DEINIT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:36:13 (UTC+8)

Drop Staked INIT (DEINIT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.216665
$ 0.216665$ 0.216665
24 сағаттық төмен
$ 0.221953
$ 0.221953$ 0.221953
24 сағаттық жоғары

$ 0.216665
$ 0.216665$ 0.216665

$ 0.221953
$ 0.221953$ 0.221953

$ 0.788788
$ 0.788788$ 0.788788

$ 0.216665
$ 0.216665$ 0.216665

--

+1.09%

-11.97%

-11.97%

Drop Staked INIT (DEINIT) нақты уақыттағы баға $0.221953. Соңғы 24 сағат ішінде DEINIT мен $ 0.216665 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.221953 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DEINIT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.788788, ал ең төменгісі — $ 0.216665.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DEINIT соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде +1.09%, ал соңғы 7 күнде -11.97% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Drop Staked INIT (DEINIT) Нарықтық ақпарат

$ 13.28K
$ 13.28K$ 13.28K

--
----

$ 13.28K
$ 13.28K$ 13.28K

59.82K
59.82K 59.82K

59,816.553167
59,816.553167 59,816.553167

Drop Staked INIT нарықтық капитализациясы $ 13.28K, тәуліктік сауда көлемі --. DEINIT айналымдағы мөлшері 59.82K, жалпы мөлшері 59816.553167. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 13.28K.

Drop Staked INIT (DEINIT) Баға тарихы USD

Бүгін, Drop Staked INIT - USD баға өзгерісі $ +0.0024028 болды.
Соңғы 30 күнде Drop Staked INIT - USD баға өзгерісі $ -0.1238356577 болды.
Соңғы 60 күнде Drop Staked INIT - USD баға өзгерісі $ -0.1213468322 болды.
Соңғы 90 күнде Drop Staked INIT - USD баға өзгерісі $ -0.4063328493883213 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0024028+1.09%
30 күн$ -0.1238356577-55.79%
60 күн$ -0.1213468322-54.67%
90 күн$ -0.4063328493883213-64.67%

Drop Staked INIT (DEINIT) деген не

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Drop Staked INIT (DEINIT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Drop Staked INIT Баға болжамы (USD)

Drop Staked INIT (DEINIT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Drop Staked INIT (DEINIT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Drop Staked INIT.

Қазір Drop Staked INIT баға болжамын тексеріңіз!

DEINIT - жергілікті валюталарға

Drop Staked INIT (DEINIT) токеномикасы

Drop Staked INIT (DEINIT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DEINIT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Drop Staked INIT (DEINIT) туралы басқа сұрақтар

Drop Staked INIT (DEINIT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DEINIT бағасы — 0.221953 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DEINIT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DEINIT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.221953. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Drop Staked INIT үшін нарықтық капитализация қандай?
DEINIT үшін нарықтық капитализация: $ 13.28K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DEINIT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DEINIT айналымдағы ұсынысы: 59.82K USD.
DEINIT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DEINIT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.788788 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DEINIT бағасы қандай болды?
DEINIT 0.216665 USD ATL бағасына жетті.
DEINIT үшін сауда көлемі қандай?
DEINIT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DEINIT өседі ме?
DEINIT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DEINIT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:36:13 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

