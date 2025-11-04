БиржаDEX+
DROP ағымдағы бағасы: 5.65 USD. Нақты уақыттағы DROP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DROP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DROP Баға (DROP)

1 DROP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$5.65
$5.65$5.65
0.00%1D
mexc
USD
DROP (DROP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:00:18 (UTC+8)

DROP (DROP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 19.91
$ 19.91$ 19.91

$ 1.73
$ 1.73$ 1.73

--

--

-14.71%

-14.71%

DROP (DROP) нақты уақыттағы баға $5.65. Соңғы 24 сағат ішінде DROP мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DROP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 19.91, ал ең төменгісі — $ 1.73.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DROP соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -14.71% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

DROP (DROP) Нарықтық ақпарат

$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M

--
----

$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M

989.17K
989.17K 989.17K

989,170.99257
989,170.99257 989,170.99257

DROP нарықтық капитализациясы $ 5.59M, тәуліктік сауда көлемі --. DROP айналымдағы мөлшері 989.17K, жалпы мөлшері 989170.99257. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.59M.

DROP (DROP) Баға тарихы USD

Бүгін, DROP - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде DROP - USD баға өзгерісі $ +4.9211008450 болды.
Соңғы 60 күнде DROP - USD баға өзгерісі $ +3.8352442950 болды.
Соңғы 90 күнде DROP - USD баға өзгерісі $ +0.861021843879217 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ +4.9211008450+87.10%
60 күн$ +3.8352442950+67.88%
90 күн$ +0.861021843879217+17.98%

DROP (DROP) деген не

DROP ($DROP) is a meme coin on the XRP Ledger (XRPL) built around the idea that the smallest unit of an XRP, or 0.000001 XRP, is called a “drop”.

DROP isn’t just a token. It’s an identity. A movement. A gateway to everything XRPL has to offer.

With its instantly recognisable character and bold creative vision, DROP leads the charge in showing how fun, community, and onchain experience can coexist. The project puts a spotlight on liquidity pools - not just as a concept, but as a core part of XRPL culture. It’s here to educate, engage, and onboard the next wave of users to the DEX.

Whether it’s through content, collectibles, or its expanding GameFi world - where players earn drop through gameplay - DROP delivers a hands on, real world connection to XRPL. Fast. Cheap. Accessible.

That’s the future $DROP is building.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

DROP Баға болжамы (USD)

DROP (DROP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін DROP (DROP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: DROP.

Қазір DROP баға болжамын тексеріңіз!

DROP - жергілікті валюталарға

DROP (DROP) токеномикасы

DROP (DROP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DROP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: DROP (DROP) туралы басқа сұрақтар

DROP (DROP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DROP бағасы — 5.65 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DROP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DROP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 5.65. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
DROP үшін нарықтық капитализация қандай?
DROP үшін нарықтық капитализация: $ 5.59M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DROP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DROP айналымдағы ұсынысы: 989.17K USD.
DROP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DROP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 19.91 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DROP бағасы қандай болды?
DROP 1.73 USD ATL бағасына жетті.
DROP үшін сауда көлемі қандай?
DROP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DROP өседі ме?
DROP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DROP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:00:18 (UTC+8)

DROP (DROP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

