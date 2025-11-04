БиржаDEX+
DRINK ағымдағы бағасы: 0.00002822 USD. Нақты уақыттағы DRINK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DRINK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!DRINK ағымдағы бағасы: 0.00002822 USD. Нақты уақыттағы DRINK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DRINK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DRINK туралы толығырақ

DRINK Баға туралы ақпарат

DRINK деген не

DRINK Whitepaper

DRINK Ресми веб-сайт

DRINK Токеномикасы

DRINK Баға болжамы

DRINK Баға (DRINK)

Листингтен жойылды

1 DRINK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
DRINK (DRINK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:36:01 (UTC+8)

DRINK (DRINK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02555875
$ 0.02555875$ 0.02555875

$ 0.00000598
$ 0.00000598$ 0.00000598

--

--

+0.57%

+0.57%

DRINK (DRINK) нақты уақыттағы баға $0.00002822. Соңғы 24 сағат ішінде DRINK мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DRINK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02555875, ал ең төменгісі — $ 0.00000598.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DRINK соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +0.57% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

DRINK (DRINK) Нарықтық ақпарат

$ 5.36K
$ 5.36K$ 5.36K

--
----

$ 20.35K
$ 20.35K$ 20.35K

190.08M
190.08M 190.08M

721,000,000.0
721,000,000.0 721,000,000.0

DRINK нарықтық капитализациясы $ 5.36K, тәуліктік сауда көлемі --. DRINK айналымдағы мөлшері 190.08M, жалпы мөлшері 721000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 20.35K.

DRINK (DRINK) Баға тарихы USD

Бүгін, DRINK - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде DRINK - USD баға өзгерісі $ -0.0000093343 болды.
Соңғы 60 күнде DRINK - USD баға өзгерісі $ +0.0000234428 болды.
Соңғы 90 күнде DRINK - USD баға өзгерісі $ +0.00001269574683977003 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.0000093343-33.07%
60 күн$ +0.0000234428+83.07%
90 күн$ +0.00001269574683977003+81.78%

DRINK (DRINK) деген не

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network.

By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods.

Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours.

Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include:

721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog.

Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership.

Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

DRINK (DRINK) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

DRINK Баға болжамы (USD)

DRINK (DRINK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін DRINK (DRINK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: DRINK.

Қазір DRINK баға болжамын тексеріңіз!

DRINK - жергілікті валюталарға

DRINK (DRINK) токеномикасы

DRINK (DRINK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DRINK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: DRINK (DRINK) туралы басқа сұрақтар

DRINK (DRINK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DRINK бағасы — 0.00002822 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DRINK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DRINK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00002822. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
DRINK үшін нарықтық капитализация қандай?
DRINK үшін нарықтық капитализация: $ 5.36K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DRINK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DRINK айналымдағы ұсынысы: 190.08M USD.
DRINK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DRINK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.02555875 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DRINK бағасы қандай болды?
DRINK 0.00000598 USD ATL бағасына жетті.
DRINK үшін сауда көлемі қандай?
DRINK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DRINK өседі ме?
DRINK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DRINK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:36:01 (UTC+8)

DRINK (DRINK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

