DRESSdio ағымдағы бағасы: 0.04098522 USD. Нақты уақыттағы DRESS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DRESS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DRESS туралы толығырақ

DRESS Баға туралы ақпарат

DRESS деген не

DRESS Whitepaper

DRESS Ресми веб-сайт

DRESS Токеномикасы

DRESS Баға болжамы

DRESSdio Логотип

DRESSdio Баға (DRESS)

Листингтен жойылды

1 DRESS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

+0.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
DRESSdio (DRESS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:00:11 (UTC+8)

DRESSdio (DRESS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+2.82%

+1.24%

-28.74%

-28.74%

DRESSdio (DRESS) нақты уақыттағы баға $0.04098522. Соңғы 24 сағат ішінде DRESS мен $ 0.03849308 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.04076524 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DRESS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.152477, ал ең төменгісі — $ 0.03099864.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DRESS соңғы бір сағатта +2.82% өзгерді, 24 сағат ішінде +1.24%, ал соңғы 7 күнде -28.74% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

DRESSdio (DRESS) Нарықтық ақпарат

DRESSdio нарықтық капитализациясы $ 14.38M, тәуліктік сауда көлемі --. DRESS айналымдағы мөлшері 352.68M, жалпы мөлшері 2000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 81.53M.

DRESSdio (DRESS) Баға тарихы USD

Бүгін, DRESSdio - USD баға өзгерісі $ +0.00050294 болды.
Соңғы 30 күнде DRESSdio - USD баға өзгерісі $ -0.0274005663 болды.
Соңғы 60 күнде DRESSdio - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде DRESSdio - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00050294+1.24%
30 күн$ -0.0274005663-66.85%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

DRESSdio (DRESS) деген не

DRESSdio is a pioneering Web3-native fashion-tech platform that transforms how fashion is created, owned, and experienced by integrating AI and blockchain technology. The platform empowers creators and consumers to co-design personalized fashion items and trade them as digital assets within a decentralized ecosystem. With its AI fashion agent DRESSdio breaks away from the traditional supplier-driven fashion industry to create a collaborative ecosystem where designers, artists, influencers, producers and consumers interact horizontally. Major Backing: DRESSdio has secured $3.48M in funding, including a $2.76M R&D grant from the Korean government and investments from Infobank (listed IT company). The project is currently in active discussions with Hashed, one of Asia's leading blockchain venture capital firms.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

DRESSdio (DRESS) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

DRESSdio Баға болжамы (USD)

DRESSdio (DRESS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін DRESSdio (DRESS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: DRESSdio.

Қазір DRESSdio баға болжамын тексеріңіз!

DRESS - жергілікті валюталарға

DRESSdio (DRESS) токеномикасы

DRESSdio (DRESS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DRESS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: DRESSdio (DRESS) туралы басқа сұрақтар

DRESSdio (DRESS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DRESS бағасы — 0.04098522 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DRESS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DRESS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.04098522. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
DRESSdio үшін нарықтық капитализация қандай?
DRESS үшін нарықтық капитализация: $ 14.38M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DRESS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DRESS айналымдағы ұсынысы: 352.68M USD.
DRESS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DRESS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.152477 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DRESS бағасы қандай болды?
DRESS 0.03099864 USD ATL бағасына жетті.
DRESS үшін сауда көлемі қандай?
DRESS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DRESS өседі ме?
DRESS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DRESS баға болжамын қарап көріңіз.
DRESSdio (DRESS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

