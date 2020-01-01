Draft (DRAFT) токеномикасы
Draft (DRAFT) туралы ақпарат
Draft fun: The Future of Fantasy Sports - We’re Bringing DFS to Web3!
Draft fun is transforming daily fantasy sports (DFS) by bringing it to Web3. It’s simple: predict whether your favorite players will do more or less than their projected stats—like Joe Burrow throwing for over 300 yards or Messi scoring a goal—and win up to 100x your entry fee. With fast cashouts, a wide variety of sports (NFL, NBA, soccer, and more), and a community-driven approach, Draft fun makes sports betting fun, easy, and rewarding.
Built on blockchain, it combines the excitement of DFS with the transparency and innovation of Web3. Whether you’re a die-hard fan or just love the thrill of the game, Draft fun is where sports, tech, and big wins come together. Welcome to the future of fantasy sports.
Draft (DRAFT) токеномикасы мен бағасын талдау
Draft (DRAFT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Draft (DRAFT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Draft (DRAFT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DRAFT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DRAFT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DRAFT токеномикасын түсінген болсаңыз, DRAFT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
DRAFT бағасының болжамы
DRAFT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DRAFT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.