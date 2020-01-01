DPIN (DPIN) токеномикасы
DPIN is a pioneering blockchain-based project that democratizes high-performance computing (HPC) by building a globally accessible, cost-effective, and decentralized GPU computing infrastructure to meet the rising demands of artificial intelligence (AI), cloud gaming, and other HPC-driven industries. Powered by its native token, DPIN facilitates transactions, incentivizes resource sharing with rewards, and enables community governance through staking and voting, fostering a self-sustaining ecosystem enhanced by partnerships with 42DAO, QPIN and Singapore’s Institute of High Performance Computing (IHPC). By bridging the physical and digital worlds, DPIN aims to lead the HPC revolution, offering a transparent and scalable solution that empowers developers, enterprises, and individuals, positioning itself as a trailblazer in the future of decentralized technology and cryptocurrency innovation.
DPIN (DPIN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
DPIN (DPIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DPIN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DPIN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DPIN токеномикасын түсінген болсаңыз, DPIN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
