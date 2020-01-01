Dopex Rebate (RDPX) токеномикасы
Dopex Rebate (RDPX) туралы ақпарат
rDPX is the Dopex protocol rebate token. It is a token minted and distributed for any losses incurred by pool participants. The amount of tokens minted are determined based on the net value of losses incurred at the end of a pool's epoch. A percentage of the losses, which is determined by governance, is minted for all pool participants after the epoch has ended.
rDPX while having a no cap supply - has mechanisms in-place to avoid it from being valueless while also providing intrinsic value to the token.
- rDPX would be a fee requirement for future app layer additions to Dopex such as vaults.
- Dopex would support rDPX as collateral to borrow funds from Margin to leverage option positions.
- rDPX would be usable as collateral to mint synthetic assets, commodities etc. which could further be used to create options for synthetic non-crypto assets.
- Fee accrual can be boosted via staking rDPX.
Dopex Rebate (RDPX) токеномикасы мен бағасын талдау
Dopex Rebate (RDPX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Dopex Rebate (RDPX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Dopex Rebate (RDPX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын RDPX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша RDPX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз RDPX токеномикасын түсінген болсаңыз, RDPX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
