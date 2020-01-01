Dominium (DOM) токеномикасы
Dominium (DOM) туралы ақпарат
"Dominium is the first cryptocurrency backed by real world assets. Commercial units, Airbnbs, gold, miners, companies and more make up the Dominium basket of assets. The last century has shown that while currencies may evolve and change, real ownership is always king. He who owns the land, real estate, and commodities holds the real power.
Over the coming decades, Dominium will continue to amass a treasury that not only is resistent to inflation and currency changes, but a treasury which also generates revenue. This revenue will pay out for decades. Over the first 24 months the DOM token will become deflationary, and all of the revenue generated for years to come will be used to buy and burn the DOM token. Citizens who participate in the Dominium staking ""School of Thought"" will have access to the passive income of real assets. Passive income that will provably pay out for decades.
The DOM token can be used to purchase Dominium NFTs at a discount. These NFT allow access to Dominium properties and even housing and estate development opportunities. For example, those who hold the Marcus Aurelius NFTs will have penthouse access to our apartment buildings. The DOM token represents absolute ownership and a new wave of off-chain/on-chain integrations for a better IRL world."
Dominium (DOM) токеномикасы мен бағасын талдау
Dominium (DOM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Dominium (DOM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Dominium (DOM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DOM токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DOM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DOM токеномикасын түсінген болсаңыз, DOM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.