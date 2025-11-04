БиржаDEX+
Dogenarii coin Логотип

Dogenarii coin Баға (DOGENARII)

Листингтен жойылды

1 DOGENARII-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-5.30%1D
mexc
USD
Dogenarii coin (DOGENARII) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:33:22 (UTC+8)

Dogenarii coin (DOGENARII) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00002422
$ 0.00002422$ 0.00002422
24 сағаттық төмен
$ 0.00002568
$ 0.00002568$ 0.00002568
24 сағаттық жоғары

$ 0.00002422
$ 0.00002422$ 0.00002422

$ 0.00002568
$ 0.00002568$ 0.00002568

$ 0.00031101
$ 0.00031101$ 0.00031101

$ 0.00002046
$ 0.00002046$ 0.00002046

-1.99%

-5.33%

+5.93%

+5.93%

Dogenarii coin (DOGENARII) нақты уақыттағы баға $0.00002424. Соңғы 24 сағат ішінде DOGENARII мен $ 0.00002422 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00002568 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DOGENARII үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00031101, ал ең төменгісі — $ 0.00002046.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DOGENARII соңғы бір сағатта -1.99% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.33%, ал соңғы 7 күнде +5.93% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Dogenarii coin (DOGENARII) Нарықтық ақпарат

$ 24.24K
$ 24.24K$ 24.24K

--
----

$ 24.24K
$ 24.24K$ 24.24K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dogenarii coin нарықтық капитализациясы $ 24.24K, тәуліктік сауда көлемі --. DOGENARII айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 24.24K.

Dogenarii coin (DOGENARII) Баға тарихы USD

Бүгін, Dogenarii coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Dogenarii coin - USD баға өзгерісі $ -0.0000067197 болды.
Соңғы 60 күнде Dogenarii coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Dogenarii coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.33%
30 күн$ -0.0000067197-27.72%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Dogenarii coin (DOGENARII) деген не

DOGENARII is a community-driven meme token built for fun, culture, and innovation. Backed by a passionate CTO-led team, DOGENARII blends humor with blockchain technology, creating a unique space in the meme coin universe. Inspired by internet culture and fueled by community spirit, DOGENARII aims to grow through transparency, creativity, and decentralized engagement. With no pre-sale or hidden agendas, it's built for the people, by the people — a true meme token for the next generation of crypto enthusiasts.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал.

Dogenarii coin (DOGENARII) Ресурс

Ресми веб-сайт

Dogenarii coin Баға болжамы (USD)

Dogenarii coin (DOGENARII) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Dogenarii coin (DOGENARII) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Dogenarii coin.

Қазір Dogenarii coin баға болжамын тексеріңіз!

DOGENARII - жергілікті валюталарға

Dogenarii coin (DOGENARII) токеномикасы

Dogenarii coin (DOGENARII) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DOGENARII токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Dogenarii coin (DOGENARII) туралы басқа сұрақтар

Dogenarii coin (DOGENARII) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DOGENARII бағасы — 0.00002424 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DOGENARII-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DOGENARII-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00002424. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Dogenarii coin үшін нарықтық капитализация қандай?
DOGENARII үшін нарықтық капитализация: $ 24.24K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DOGENARII үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DOGENARII айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
DOGENARII үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DOGENARII барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00031101 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DOGENARII бағасы қандай болды?
DOGENARII 0.00002046 USD ATL бағасына жетті.
DOGENARII үшін сауда көлемі қандай?
DOGENARII үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DOGENARII өседі ме?
DOGENARII биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DOGENARII баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:33:22 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

