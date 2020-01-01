DogeLumens (DXLM) токеномикасы
DogeLumens (DXLM) туралы ақпарат
Doge Lumens is a utility token built using the Stellar Consensus Protocol (SCP), a faster, cheaper, and completely decentralized network. $DXLM provides a frictionless way to move value across borders, helping bank the unbanked and support peer to peer solutions throughout the metaverse and beyond.
Our mission - To empower the crypto community with a simpler, quicker and less expensive alternative to more and store digital value. We put our holders at the center of our ecosystem. $DXLM can be used in real life for transactions as well as in the metaverse.
Doge Lumens is a utility solution that helps simplify De-fi, creating a network throughout the metaverse, while still allowing transactions peer to peer at lightning-fast speed. $DXLM is a community focused token with real world utility. The network helps make cross-border transactions faster, cheaper, and more efficient for the masses. We continually listen to our community, innovate on these ideas and create new and exciting ways for Doge Lumens, $DXLM to be the token of choice for today's transfers and tomorrow's digital lives.
Doge Lumens trusted approach to Cryptocurrency is to integrate all community assets into a unified blockchain ecosystem making business truly efficient, transparent and reliable.
The Doge Lumens team has developed a unique distribution model where active participants of the Doge Lumens community can claim a percent of this distribution wallet every day based on your experience point in the DXLM-FI ecosystem. These tokens have been set aside to be claimed by our community until the wallet has been fully shared. A lot more good surprise for the users and members!
DogeLumens (DXLM) токеномикасы мен бағасын талдау
DogeLumens (DXLM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
DogeLumens (DXLM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
DogeLumens (DXLM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DXLM токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DXLM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DXLM токеномикасын түсінген болсаңыз, DXLM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
DXLM бағасының болжамы
DXLM қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DXLM бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.