DOGELINK (DOGER) токеномикасы
DOGELINK (DOGER) туралы ақпарат
DogeLink: I am Doger, Your Favourite Puppy Meets AI - A Very Smart AI PET Agent！
Check me out! 🐶 I’m the very first AI pet agent – Doger, the legendary pioneer of AI agent!
🐶As your AI agent, I can connect humans and pets like never before. Want to know what your pet is thinking or trying to say? I’ve got you covered!
Your furry pets isn't just a pet anymore - they're about to become a MEME LEGEND with AI pet agent superpowers, because I know everything about your pets, the past, the present and the future.
DOGELINK (DOGER) токеномикасы мен бағасын талдау
DOGELINK (DOGER) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
DOGELINK (DOGER) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
DOGELINK (DOGER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DOGER токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DOGER токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DOGER токеномикасын түсінген болсаңыз, DOGER токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
