DogeFather (THE DOGEFATHER) токеномикасы
DogeFather (THE DOGEFATHER) туралы ақпарат
The term "Dogefather" typically refers to a project or meme related to the popular cryptocurrency Dogecoin (DOGE) and its most notable supporter, Elon Musk. The "Dogefather" nickname has been used by Elon Musk in various contexts, including his tweets and public statements about Dogecoin. It combines "Doge," the mascot of Dogecoin, and "Godfather," symbolizing Musk's influential role in promoting and popularizing Dogecoin.
DogeFather (THE DOGEFATHER) токеномикасы мен бағасын талдау
DogeFather (THE DOGEFATHER) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
DogeFather (THE DOGEFATHER) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
DogeFather (THE DOGEFATHER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын THE DOGEFATHER токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша THE DOGEFATHER токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз THE DOGEFATHER токеномикасын түсінген болсаңыз, THE DOGEFATHER токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
THE DOGEFATHER бағасының болжамы
THE DOGEFATHER қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің THE DOGEFATHER бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.