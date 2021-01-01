Doge Protocol (DOGEP) токеномикасы
Doge Protocol (DOGEP) туралы ақпарат
What Is Doge Protocol?
Doge Protocol is an upcoming platform consisting of decentralized networks, smart contracts and apps. The primary component of this platform will be a quantum-resistant blockchain that supports smart contracts, satellite chains & tokens. In order to secure Bitcoin, Ethereum, Dogecoin from quantum computer threats (Y2Q problem), Doge Protocol will multi-fork these blockchains along with the DogeP tokens, to create one large quantum resistant blockchain. Doge Protocol is a community driven initiative.
What is the vision of Doge Protocol?
Please check the Vision Paper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Vision-Paper-1.pdf for details on the aspirations & vision of Doge Protocol.
Protect Bitcoin, Ethereum, Dogecoin from Quantum Computer threats (Y2Q problem).
Create a platform for decentralized apps that provides a solution for real world problems.
Ability to add satellite chains that provide solutions for specific use-cases such as streaming.
Community driven development.
What is the technology behind the Doge Protocol Platform?
Since its inception in 2021, the Doge Protocol community has released several whitepapers detailing the technology behind Doge Protocol. More whitepapers will be published as the platform keeps evolving.
Quantum Resistance Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Quantum-Resistance-Whitepaper.pdf
Consensus Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Quantum-Resistance-Whitepaper.pdf
Data Availability Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Data-Availability-Whitepaper.pdf
Blockchain Allocation Whitepaper https://dogeprotocol.org/whitepapers/Doge-Protocol-Blockchain-Allocation-Whitepaper.pdf
What are the achievements of Doge Protocol?
Since its inception in 2021, Doge Protocol community has delivered the following items:
- 3 Testnets have been released so far, the latest being T2.
Doge Protocol (DOGEP) токеномикасы мен бағасын талдау
Doge Protocol (DOGEP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Doge Protocol (DOGEP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Doge Protocol (DOGEP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DOGEP токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DOGEP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DOGEP токеномикасын түсінген болсаңыз, DOGEP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
